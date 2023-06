Eric Beniemi fa sentire la sua presenza nella capolista d’attacco

Giovanni KimLettura: 6 minuti.

È un ragazzo che urla molto sul campo di allenamento, gli mette un carico pesante e ha scosso i giocatori per sempre.

Ashburn, Virginia. – ‘il suono’ Può essere sentito forte e chiaro da 30, 40 e persino 50 metri di distanza. forse di più. E quando parla il coordinatore offensivo Eric Bienemy, i leader di Washington ascoltano.

Era sempre rumoroso e sempre esigente.

Dopo 10 anni con i Kansas City Chiefs, potrebbe essere un po’ più rumoroso e più esigente.

“Sono eccitato ed eccitato. Mi ha dato una prospettiva completamente nuova”, ha detto Eric Bienemy.

Quando Jahan Dotson, la scelta del primo round del 2022 dei leader, non ha corso abbastanza veloce su strada durante l’allenamento individuale, Benemi ha urlato: “Questo non è un allenamento semplice. Corri di nuovo!”

Washington ha assunto Eric Bienemy per costruire un attacco per aiutare i Chiefs a raggiungere i playoff dopo aver licenziato Scott Turner. Autorità Palestinese

Quando il potenziale quarterback titolare Sam Howell ha lanciato un secondo gioco in piena azione di squadra, Beniemi ha ordinato il primo set fuori dal campo.

“Dammi entrambi! Faremo bene!” gridò Willemy.

È stata così per tutta la primavera: i giocatori di Washington sono abituati allo stile di Beniemi. Ma sanno anche che l’offesa può servire a un bel calcio nel culo.

“Porta forza”, ha detto il ricevitore largo di Washington Terry McLaurin. “Sappiamo cosa ci si aspetta da noi ogni volta che siamo in campo”.

A un mese dal campo di addestramento, ma negli oltre quattro mesi da quando Washington ha assunto Benemy come coordinatore offensivo/assistente capo allenatore, i capitani stanno già avvertendo il suo impatto. Si estende oltre le urla, che sarebbero state facili da sentire o sentire per chiunque assistesse alle prove. Puoi sentirlo nel modo in cui hanno pianificato le pratiche, quanto sono concentrati sui dettagli e l’energia che porta. Anche i difensori se ne sono accorti.

“Non potevi fare a meno di notare”, ha detto Jonathan Allen su un placcaggio difensivo di Washington. “Adoro questo stile di allenamento.”

Non hanno avuto una top 10 offensiva in punti o yard dal 2016, quando sono arrivati ​​terzi in yard totali. Nelle ultime cinque stagioni, il miglior piazzamento di Washington in qualsiasi categoria è stato la scorsa stagione, quando si sono classificati al 20° posto in yard totali. Ha 28 punti cumulativi e 31 in yard.

In effetti, Washington ha avuto solo tre stagioni dal 2000, quando è arrivata tra i primi 10 in una di queste categorie, e solo una volta (2012) quando è arrivata tra i primi 10 in entrambe. Non è un caso che l’organizzazione non vinca uno spareggio dal 2005.

E sì, è anche un’opportunità per Eric Beniemi di dimostrare finalmente di essere degno di essere capo allenatore. Negli ultimi 10 anni è stato assistente di Andy Reid a Kansas City; Beniemi è stato il coordinatore offensivo nelle ultime cinque stagioni. intervistato per un lavoro di capo allenatore 15 volte; Ha ricevuto 15 rifiuti.

“Molto è dovuto all’ombra di Andy”, ha detto l’allenatore di Washington Ron Rivera. “Penso che questo sia ingiusto.”

Nella sua conferenza stampa introduttiva a febbraio, Beniemi ha detto di non essere ancora un allenatore: “Non è successo. Niente mi influenzerà in futuro. Tutta quella roba sull’essere un allenatore, potremmo parlare circa il prossimo anno prima o poi.” Sono concentrato sul lavoro attuale.”

Quindi non ne parla ora. Ma ha detto che il “lavoro attuale” lo ha motivato.

“Quando hai circa 10 anni, tendi a dare certe cose per scontate”, ricorda. “Questo mi ha aiutato a tornare indietro e segnare ogni ‘i’ e superare ogni ‘t’.”

Ha portato idee a Washington su come voleva massimizzare le sue pratiche criminali. Ha inventato un nuovo crimine. Rivera ha favorito il sistema da quando è diventato capo allenatore nel 2011 con Carolina. Ma Rivera ha anche cambiato alcune delle sue routine di allenamento questa primavera per accogliere Benemi. Gli piaceva che Eric avesse sempre un piano, o un motivo per voler fare qualcosa in un certo modo.

Perché era un attacco nuovo, con il giovane centrocampista Benemi ha voluto fare una presentazione, poi fare degli incontri e poi allenarsi. In passato si allenavano e poi tenevano riunioni, come facevano altri allenatori negli anni passati.

Inoltre, questa primavera i leader hanno lavorato quasi esclusivamente sul loro gioco di passaggio con una formazione completa, con occasionali giochi di corsa rari. Ha dato più ripetizioni al giovane quarterback Howell, dando agli allenatori una migliore possibilità di vedere come avrebbe gestito situazioni diverse.

Accogliendo con favore il nuovo approccio di Bienemy, Rivera ha dichiarato: “Essendo stato nello stesso sistema per 12 anni, il cambiamento è sempre una buona cosa ed è stato davvero rinfrescante”.

Tuttavia, l’impegno di Bienemy per i dettagli ha messo in ombra qualsiasi cambiamento nel regime di pratica. Non importa se è un principiante come Dotson o qualcuno che potrebbe non essere nella lista; Se non si comportano bene, saranno puniti. Bieniemy ha chiamato il ricevitore Kyric McGowan durante le prove in profondità nella strada. Glielo ha fatto eseguire di nuovo. McGowan ha giocato 10 scatti offensivi la scorsa stagione. È di nuovo un centro di riserva nel campo dei giovani rookie.

“Sta solo cercando di farti pressione”, ha detto la guardia destra di Washington Sam Cosmi. “Ha fatto parte delle squadre del Super Bowl e non puoi arrivarci in quel modo senza impegnarti e ritenere le persone responsabili”.

potrebbe essere la profondità della strada; Può anche essere il ritmo dentro e fuori dal set o lo sprint invece dello sprint.

“Le cose che potresti non pensare siano così importanti, ma lo sono, e quando il gioco si muove, vuoi che sia perfetto”, ha detto Antonio Gibson in una risposta alla squadra.

Durante l’allenamento, Benemi è rimasto sconvolto quando Gibson ha preso un passaggio fuori dallo schermo davanti alla linea di scrimmage durante gli esercizi di squadra senza difesa. Lo giustiziarono di nuovo. Prendila dietro la linea. Più tardi affrontando la difesa, eseguono lo stesso schermo e Gibson interrompe un lungo guadagno.

“Quello che sottolineo sempre è che voglio che abbiamo un senso di urgenza e uno scopo”, ha spiegato Eric Bienemy. “Lasciare il gruppo è probabilmente la cosa più importante perché dai un tono alla difesa. Io sono sempre critico su questo. Quindi voglio che svolgiamo il nostro lavoro con più attenzione ai dettagli”.

Ron Rivera ha detto che i giocatori vedono i risultati delle urla e non la prendono sul personale.

“È perché è così che enfatizza le cose. Questo è il suo modo di sottolineare qualcosa, dicendo che è molto importante. Dobbiamo prestare attenzione a questo. Dobbiamo capire che è così che dovremmo fare queste cose”.

Ma c’è l’altra parte di quella natura dura. Ad esempio, Dotson lo mette alla prova quando Benemi lo ferma dopo un incontro per consegnare un altro messaggio.

“Mi ha detto: ‘Hai molto potenziale e mi assicurerò di tirarlo fuori da te'”, ha detto Dotson. Questo era mio padre in tenera età. Ha visto il potenziale in me e si è assicurato che lavorassi per arrivare dove volevo essere nella vita. Devi dare valore a persone del genere nella tua vita, quindi sono così grato di averlo come coordinatore”.

Benemi comprende anche il processo di crescita del giovane centrocampista. Mentre giocava in un allenamento 7 contro 7 al minicamp, Howell leggeva il liceo fino a tardi. Anche se ha completato il passaggio, Howell sapeva cosa aveva fatto di sbagliato.

Dopo lo spettacolo, si è rivolto a Eric Bienemy e ha detto: “Si sta facendo tardi”. Benemi non lo rimproverò. Invece, ha detto: “Va bene, hai fatto la lettura. Questa è la lettura che vogliamo”.

Ma Benemi si è rimproverato quando ha sbagliato a descrivere la mossa sbagliata.

“Sta cercando di impostare l’asticella piuttosto in alto”, ha detto Howell. “Questo è ciò che vogliamo. Siamo completamente convinti di ciò che sta cercando di fare”.