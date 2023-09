ELui 1 agosto è una data specifica calendario Per tutti Amanti del calcio. È tempo di chiudere il mercato, Il momento in cui accadono più cose mondo del calcio. Ce l’hanno firme dell’ultimo minuto, movimenti improvvisi o vendite e acquisti storici 24 ore di attesa dal corso degli eventi.

Questo problema È qualcosa che era storico monopolizzato dai media Quello tradizionale, che informava i suoi lettori di tutto quello che era successo. ma con lui L’emergere di nuove piattaformeNegli ultimi anni è diventato un argomento di tendenza Twitch e YouTube con lettori di streaming come Ibai Llanos, DjMariio o Sporsito.

Espirito cerca di “intrufolarsi” nella firma di Hazard

Come è successo in diverse occasioni stella filante, In questo Ore di mercato, ho provato a “trollare” pubblico e media. Attraverso un piano ideato direttamente con i suoi telespettatori, ha pubblicato in Twitter quale – quale: Eden Hazard Ha deciso futuro. Ex Real Madrid Fare riferimento al Belgio con l’intenzione di aiutare Il Royal Antwerp ai tempi della Champions League.

spursito Hai provato a trovare forgiato Questo è stato il massimo realismo possibilea condizione Eden Il suo livello è sceso molto negli ultimi anni e BelgioIl suo Paese sarebbe stato il luogo perfetto per riportare le buone vibrazioni in campo dopo Risoluzione del suo contratto con il Real Madrid.

Espirito cerca di intrufolare il trasferimento di Hazard al Royal Antwerp

In realtà, Sono passati pochi minuti Cosa è successo da allora Pubblica il tweet Anche alcuni mezzi vengono presi eco “falso” Credere che l’informazione sia reale. Il quotidiano belga Voetbalniews ha aperto il suo sito web con la notizia. Inoltre, dentro Twitter, Vari account di grandi dimensioni hanno ripubblicato le informazioni per spursito.