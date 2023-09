Festival di San Sebastiano 2023

Jaione Camborda ha vinto il Premio della Giuria che le è valso anche un posto in “Un amor”, “Puan”, “Kalak” e altri.

30 settembre 2023, alle 22:28 Aggiornato il 30 settembre 2023 alle 22:45

In un festival come quello celebrato a San Sebastian per il 2023, con Una sezione formale più diversificata del solito nei generiMolte cose sono state decise sul suo futuro. I Concha mettono in chiaro una loro incognita: a Zimaldia non c’è solo il cinema “d’autore”, ma per fortuna anche C’è spazio per proposte comiche come ‘Puan’ e film volti a piacere al grande pubblico Come “Un amore”.

Ma il grande vincitore è stato senza dubbio un film inaspettato. Si parlava in giro di Isabel Coixet, Viaggio in primavera, La grande assenza e Tutte le strade sterrate sanno di sale. (Personalmente due di questi quattro film mi sembrano insopportabili: la diversità di opinioni è una cosa loro.) Ma il vincitore, sorprendentemente, è stato “O Corno” regia di Gionni Camporda È la prima volta che un film diretto da una donna spagnola vince il premio.

Il film ha ricevuto uno strano riconoscimento da parte della stampa dopo la sua prima proiezione al pubblico. A causa dello svenimento conseguente alla prima scena del parto non esplicita, ma è pieno di urla che possono impressionare. “O Corno” sembra essere una decisione consensuale tra un cinema più autoriale, “poesie in immagini”, e un cinema più commerciale. Anche se non trovo nulla sul nastro, Non posso dire che non mi piaccia la decisione della giuria, onestamente.

accanto a, Nelle sezioni parallele i premi sono stati diversida “I, Captain” e “The Snow Society” (di cui parleremo più approfonditamente nel nostro cammino verso gli Oscar nella categoria Non-English Speaking, che promette di essere forte) a La più grande sorpresa del festival “Blue Star”, che il pubblico ha adorato. Vi lascio con l’elenco equilibrato dei premi che apre la strada da Hovik Keushkerian a Goya e fa di “O Cornu” il nuovo contendente in una carriera entusiasmante.

Sezione gare ufficiali

il miglior film: “O Corno” (Jionni Camporda)

Premio Speciale della Giuria: “Tutti voi” (Isabella Eklöf)

Il miglior indirizzo: Tzu Hui Ping, Ping Wen Wang (“Viaggio in primavera”)

Miglior prestazione di leadership: Marcelo Subioto (“Boan”) e Tatsuya Fujii (“Grande Assenza”)

Miglior prestazione di supporto: Hovik Keushkerian (“Un amore”)

Scenario migliore: “Boan” (Maria Alche e Benjamin Naishtadt)

La migliore fotografia: “Tutti voi” (Isabella Eklöf)

Sezioni parallele

Premio del pubblico: “La società della neve” (Jay Bayona)

Premio del pubblico per il miglior film europeo: “Io Capitano” (Matteo Garrone)

Premio Nuovi Registi: Bahadur il Coraggioso (Dewa Shah)

Premio Giovani MTC: “Stella blu” (Javier Masip)

Premio Zabaltegui Tabacalera: ‘L’ascesa dell’Uomo 3’ (Eduardo Williams). Menzione speciale: “Il Giudizio” (Ulisse dell’Ordine)

Premio Orizzonti Latini: “Il Castello” (Martin Benchimol)

Premio cinema culinario: “Ebollizione” (Tranh Anh Hung)

Altri premi

Premio per la Cooperazione Spagnola: “Stella blu” (Javier Masip)

Premio RTVE per un altro sguardo: “Il Royal Hotel” (Kitty Green). Menzione speciale: “Tutte le strade sterrate sanno di sale” (Raven Jackson)

Premio Irizar per il cinema basco: “Il sogno di Sultana” (Isabel Herguera)

Premio Agenda Paesi Baschi a Euskadi 2030: “Gli indesiderabili” (Ladge Lee)

Premio Dunya Ayasu: “Creatura” (Elena Martin Jimeno). Menzione speciale: “As Long As You” (Claudia Pinto Emperador)

Premio Fiberski: “Chiodi (questo farà male)” (Christos Niko)

Premio Euskal Gedwigelen Elkartia: “Il sogno di Sultana” (Isabel Herguera)

Premio Sebastiano 2023: “20.000 specie di api” (Estíbaliz Urresola). Menzione speciale: “Gabi: tra gli 8 e i 13 anni” (Evangelista Broberg)

Premio Laura-Greenpeace: “Il male non esiste” (Ryusuke Hamaguchi)

Premio Cygnes“Tutte le strade sterrate sanno di sale.” (Raven Jackson)

