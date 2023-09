Georgina Rodriguez, sotto processo per aver protetto il suo passato

Anche se vive una vita all’insegna del lusso, come mostrano due stagioni del documentario prodotto da Netflix Sono Georgina, Georgina Rodriguez non riesce a gestire bene ciò che viene detto sulla sua vita prima di incontrare Cristiano Ronaldo. Dunque, secondo quanto riportato dal quotidiano ABCsarà processato la prossima settimana contro due reti televisive.

Il 3 e 4 ottobre, ragione Influencer Di A La causa è stata intentata alla fine del 2021. Georgina ritiene che sia un attacco al suo onore e alla sua privacy pubblicare informazioni sul suo passato. Il che, secondo lui, non ha nulla a che fare con la sua vita reale. All’udienza, che sarà pubblica, da allora non è stata confermata la presenza di Rodriguez Non vi è alcun obbligo di partecipazione.

La rappresentazione del modulo sarà responsabilità dell’avvocato Mario Bonaccio, uno dei maggiori specialisti internazionali in difesa del diritto all’onore e alla privacy. Il focus della sua difesa si concentrerà sul fatto che nonostante sia un personaggio pubblico, ha un passato ed è solo sua responsabilità dargli voce. Vuole essere l’unica proprietaria e padrona della sua vita prima del 2017.

Una parte di quella vita prima di incontrare Cristiano Ronaldo nel giugno 2016 in negozio. Gucci Lavorava in clandestinità, presumibilmente a causa di quanto apparso sui vari media Il suo rapporto travagliato con alcuni membri della sua famiglia Accuse di dedicarsi a professioni che non ha mai riconosciuto. Recentemente ha anche intentato una causa contro un ex collega di negozio che ha affermato che il collega di Jacka “cercava sempre di colpire la palla”.

La vita dopo il 2017

Georgina Rodriguez rimarrà fuori da tutte queste restrizioni. Una volta diventata una figura pubblica da quando è stata confermata la sua relazione con Cristiano Ronaldo. In effetti, non si è nascosta in nessun momento ed è diventata una star dei social media. Senza andare oltre, sul suo account Instagram conta più di cinquanta milioni di follower da tutto il mondo.

Le due stagioni di Sono Georgina Ne sono un esempio. La sua permanenza a Madrid durante gli ultimi anni del calciatore al Real Madrid; Mostra la sua breve permanenza a Torino e Manchester e il suo arrivo in Arabia Saudita Catturata, rivela la sua vita personale, così come la sua dedizione professionale al mondo della moda e dei social network.