Focus Eleven: Xi pronuncia un discorso alla cerimonia di apertura del segmento ad alto livello della COP15, parte II

(Xinhua/Li Xueren)

(XINHUA) – PECHINO, 16 DIC – Il presidente cinese Xi Jinping ha pronunciato un discorso alla cerimonia di apertura del segmento ad alto livello della seconda parte della 15a sessione della Conferenza, giovedì in collegamento video, delle Parti della Convenzione sul Biological Diversity (COP15), che si è tenuto a Montreal, in Canada.

Notando che l’umanità vive in una comunità con un futuro condiviso, Xi ha affermato che la solidarietà e la cooperazione sono l’unico modo efficace per affrontare le sfide globali.

“Un ecosistema sano è essenziale per far prosperare la civiltà. Dovremmo lavorare insieme per promuovere una convivenza armoniosa tra uomo e natura, costruire una comunità di tutta la vita sulla terra e creare un mondo pulito e bello per tutti noi”, ha detto Xi.

“Dobbiamo costruire un consenso globale sulla protezione della biodiversità, lavorare insieme per finalizzare il quadro globale sulla biodiversità post-2020 e definire obiettivi e percorsi per proteggere la biodiversità globale”, ha aggiunto il presidente.

Ha continuato: “Dobbiamo far avanzare il processo globale di protezione della biodiversità, trasformare le aspirazioni in azioni e sostenere i paesi in via di sviluppo nella creazione di capacità e nel coordinamento degli sforzi per affrontare il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e altre sfide globali”.

“Dobbiamo promuovere lo sviluppo verde proteggendo la biodiversità, accelerando la trasformazione verde dei modelli di sviluppo e degli stili di vita e sfruttando la Global Development Initiative (GDI) per portare maggiori benefici alle persone di ogni ceto sociale”. Egli ha detto.

Poi ha aggiunto: “Dobbiamo sostenere un ordine mondiale giusto ed equo sulla protezione della biodiversità, sostenere risolutamente il vero multilateralismo, sostenere l’ordine internazionale incentrato sulle Nazioni Unite e l’ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale e formare forti sinergie per proteggere la terra e un patria comune».

La Cina ha compiuto sforzi attivi per promuovere il progresso ambientale e proteggere la biodiversità, ha affermato Xi, aggiungendo che la diversità, la stabilità e la sostenibilità dell’ecosistema hanno continuato a migliorare.

“Abbiamo trovato un modo per proteggere la biodiversità con caratteristiche cinesi”, ha dichiarato.

In futuro, ha osservato il presidente, la Cina continuerà a portare avanti il ​​progresso ambientale e a pianificare il proprio sviluppo nel contesto della promozione di una convivenza armoniosa tra uomo e natura.

“Risponderemo al Piano d’azione decennale delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi e lanceremo un gran numero di importanti progetti sulla protezione e il ripristino della biodiversità. Approfondiremo gli scambi e la cooperazione internazionali”, ha promesso.

“Faremo del nostro meglio per fornire supporto e assistenza ad altri paesi in via di sviluppo attraverso l’International Green Development Alliance della Belt and Road Initiative e il Kunming Biodiversity Fund, in modo da portare la governance globale della biodiversità a un nuovo livello”, ha affermato il Presidente.