Formato Espacio País: a dicembre si discuterà se promuovere García come precandidato o sostenere Delgado | giornale

pubblicazione

Mercoledì, in un evento tenutosi nell’atrio della Camera dei Rappresentanti, è stato formato Espacio Paes, l’alleanza tra il maggiore Paes – noto come gruppo dei sindaci – Espacio 40 e Plan Paes – guidato dal deputato bianco Alvaro Dastoj – ed “è stato annunciato Sulla costituzione formale del gruppo parlamentare che lavorerà fianco a fianco fino alla fine del governo di Louis Lacalle Pou.

I bianchi uniti in questa coalizione lo evidenziarono come un organismo potente che comprendeva due senatori – Sergio Botana e Sebastián da Silva – e sette deputati – Dastogo, Rodrigo Goni, Gabriele Giannulli, Carmen Torte, Joana Forte, Diego Echeverría e Felipe Algorta. Entrerà in carica tra qualche settimana, quando lascerà l’incarico all’UTE.

Di fronte a decine di ospiti, Goni ha affermato che il compito del nuovo incarico sarà quello di “dare priorità” ai progetti governativi attualmente in fase di attuazione. Egli ha affermato che “il governo continua ad insistere per realizzare le trasformazioni necessarie durante questo periodo”, citando come esempio la riforma del fondo bancario approvata questa mattina dalla commissione della Camera dei Rappresentanti. La liberazione degli archivi della dittatura, progetto promosso dal ministro della Difesa e che ha già ottenuto la metà dell’approvazione del Senato; Che offre una soluzione per i debitori in quote variabili, promossa dalla Società Botana. Oltre a queste iniziative, che “saranno una priorità”, Goni ha annunciato che presenterà “un gran numero” di altri progetti in questo periodo.

Sostieni il nostro giornalismo.

Abbonati per $ 195 al mese



I leader hanno espresso il loro apprezzamento per avere tra le loro fila due “grandi” sindaci – José Joramendi, di Cerro Largo, ed Enrique Antia, di Maldonado – e più di 40 sindaci, tra cui Matilde Antia e Mercedes Ruiz, residenti a Montevideo. Inoltre, hanno sottolineato che Garcia aveva un “ruolo di leadership” nel ramo esecutivo.

Aspettiamo con ansia la campagna elettorale

Figure governative in prima linea hanno partecipato all’evento in segno di sostegno al nuovo gruppo. Uno di loro era la vicepresidente Beatriz Argemont, che settimane prima aveva stretto un accordo con il senatore bianco Juan Sartori, e ora stava valutando quale strada intraprendere: se mettere in gioco la sua pre-candidatura o sostenere alcune di quelle già in corso.

La stessa cosa accade all’Espacio País. Come sapeva giornale Da fonti del nuovo spazio si saprà a metà dicembre se verrà promosso un nuovo candidato, che si unirà all’economista Laura Raffo dell’Hererismo, al segretario presidenziale Alvaro Delgado e al senatore nazionalista Jorge Gandini. Che lancerà la sua candidatura mercoledì pomeriggio.

Anche se l’idea del gruppo è quella di mostrare un “profilo”, non hanno ancora deciso se sosterranno Garcia come precandidato o accompagneranno Delgado nella corsa per il trono. Una delle persone consultate ha detto: “Ci sarà una definizione e non ci vorrà molto tempo”, il che indica che la campagna elettorale è iniziata molto tempo fa e loro desiderano definire le loro posizioni.

Garcia, che non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, intende dimettersi dal Ministero della Difesa prima della fine dell’anno per assumere un ruolo di leadership nella campagna, e non è ancora noto se sia un candidato o un sostenitore. Esso. Personalità del Ministro della Difesa della Presidenza.

Interrogato dalla stampa, Goni ha affermato che quello da tenere in considerazione è “il modo migliore per contribuire affinché la coalizione di governo vinca e il Partito Nazionale appaia nella sua luce migliore”. “Se lo faremo con la nostra candidatura o con il sostegno di un altro candidato lo decideremo più avanti”, ha concluso.