Questa nuova telecamera di sicurezza HD con allarme luminoso e sonoro è un vero affare

Se stai pensando di installare una telecamera di sicurezza a casa per sapere in ogni momento cosa succede mentre sei lontano, e va bene se non è compatibile con Apple HomeKit, una delle migliori opzioni moderne sul mercato è Tabù C220È in vendita al prezzo più basso su Amazon di 38,99 euro.

Con un prezzo al dettaglio consigliato di 49,90 €, la telecamera di sorveglianza Tapo C220 è disponibile su Amazon all’indirizzo Sconto del 22%. Il che lo riduce al prezzo più basso storico di 38,99 euro, con un risparmio di 11 euro.

Tapo C220 è una telecamera di sicurezza recentemente lanciata sul mercato e rilasciata Registra video di alta qualità raggiungendo la risoluzione 2K QHDPoiché ha un sensore da 4 MP che ti consente di catturare immagini molto chiare e nitide.

Il suo raggio di movimento è molto ampio, può spostarsi orizzontalmente di 360 gradi e verticalmente di 114 gradi per eseguire panoramiche e inclinazioni, coprendo un’area più ampia. sbarazzarsi di Migliora la visione notturna Per una buona visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione, fornendo visibilità fino a 30 piedi.

Attraverso il rilevamento “intelligente” degli eventi rilevanti e le notifiche push sullo smartphone dell’utente, Contiene un allarme luminoso e sonoro Per spaventare i visitatori indesiderati. Inoltre, integra la comunicazione bidirezionale grazie al microfono e all’altoparlante integrati.

Le foto possono essere archiviate su una scheda MicroSD con una capacità fino a 512 GB È possibile accedervi dall’applicazione mobile. La fotocamera è compatibile con Assistente Google E AmazonAlexaE la possibilità di vedere cosa succede direttamente dagli schermi di Google Nest Hub, Amazon Echo Show e persino delle TV “intelligenti”.

