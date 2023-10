General Motors e Stellantis concordano con il sindacato di aumentare gli stipendi dei dipendenti del 25%

Bloomberg – General Motors Co. e Stellantis NV. hanno concordato di offrire aumenti salariali del 25% ai membri della UAW nelle trattative contrattuali in corso, eguagliando la stessa offerta di Ford Motor Co. per porre fine a uno sciopero di sei settimane, secondo fonti vicine alla questione . Discussioni.

La proposta di GM prevede anche un aumento del costo della vita nell’arco dei quattro anni di contratto, secondo due persone che non erano autorizzate a discutere le trattative. Il contratto completo non è stato ancora finalizzato e le due parti continuano a discutere i dettagli, compreso come comportarsi con i lavoratori temporanei, dicono le fonti.

GM ha fatto l’offerta intorno alle 4 del mattino di venerdì 27 ottobre, hanno detto le fonti. I colloqui si sono interrotti alle cinque del mattino e sono ripresi alle undici del mattino.

La casa automobilistica vuole finalizzare l’accordo entro venerdì, anche se l’annuncio potrebbe non arrivare fino a domenica 29 ottobre, quando il presidente della UAW Shawn Fain intende aggiornare i membri sui dettagli dell’accordo con Ford, hanno detto le persone.

Le azioni di Stellantis e GM sono aumentate modestamente nelle contrattazioni after-hours. Le azioni Ford sono aumentate leggermente nelle ultime contrattazioni dopo essere scese di oltre il 12% venerdì, il massimo in 13 mesi, un giorno dopo aver ritirato le previsioni sugli utili per quest’anno a causa dell’impatto dello sciopero. Le azioni GM sono scese del 4,7% nel corso della giornata. Ha sospeso la guidance per l’intero anno il 24 ottobre.

Qualsiasi accordo finale deve essere approvato dai funzionari sindacali e poi votato dai membri del sindacato aziendale, un processo che potrebbe richiedere settimane.

Le fonti hanno detto che i colloqui con le due case automobilistiche sono continuati venerdì pomeriggio per completare le parti finali degli accordi. Fain della UAW ha lasciato la riunione del GM per andare al tavolo di Stellantis.

La sicurezza del lavoro è stato un argomento importante nei colloqui di Stellantis mentre la casa automobilistica passa ai veicoli elettrici.

Stellantis ha fatto arrabbiare il sindacato all’inizio di quest’anno chiudendo uno stabilimento di assemblaggio a Belvidere, Illinois, che in precedenza impiegava 5.000 persone, e spingendo per l’utilizzo di più lavoratori temporanei a salari più bassi. Stellantis ha proposto di chiudere 18 strutture, di cui 10 parti e centri di distribuzione.

Stellantis ha ora proposto di costruire un nuovo veicolo nel defunto stabilimento di Belvidere e un’ulteriore fabbrica di batterie, hanno detto tre persone a conoscenza dei colloqui che hanno rifiutato di essere identificate per discutere dettagli sensibili.

La casa automobilistica ha anche proposto di istituire un centro simile Amazon.com Distribuire pezzi di ricambio che accoglieranno i lavoratori provenienti da strutture consolidate di pezzi di ricambio.

Due persone hanno affermato che queste offerte sono condizionate ad altri termini e non sono garantite.

Nell’ambito del suo accordo provvisorio con l’UAW, Ford ha accettato di convertire i dipendenti temporanei in dipendenti a tempo pieno. Ford ha una piccola percentuale di lavoratori temporanei rispetto alle altre due case automobilistiche di Detroit, rendendo più facile per Ford garantire loro lo status permanente.

Offrire la stessa concessione avvicinerebbe GM e Stellantis ai costi di Ford, che sono più alti di quelli dei concorrenti.

Lo sciopero della UAW è iniziato il 15 settembre e si è esteso fino a includere più di 45.000 lavoratori GM, Ford e Stellantis in otto stabilimenti di assemblaggio e 38 strutture di distribuzione di ricambi in 22 stati.

L’accordo di Ford con la UAW di questa settimana ha aumentato la pressione sui suoi rivali di Detroit affinché concludano le trattative e tornino al lavoro.

Ford ha dichiarato il 26 ottobre che i tempi di inattività erano costati all’azienda 1,3 miliardi di dollari. All’inizio di questa settimana, GM ha dichiarato che i costi dello sciopero avevano raggiunto gli 800 milioni di dollari.

