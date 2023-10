Sistema di gestione intelligente della pompa di calore, di Tado°

la firma Tado° Di soluzioni di gestione dell’energia recentemente introdotte nuove Connettore della pompa di calore e l’app Balance for Heat Pumps, che consente alle case di controllare in modo intelligente il funzionamento delle proprie pompe di calore per aumentarne l’efficienza. In combinazione con le tariffe elettriche variabili su base oraria, i costi annuali dell’elettricità per le pompe di calore possono essere ridotti di circa 430 €, ovvero del 27%.





Il controllo intelligente delle pompe di calore incoraggia a spostare il consumo di energia per il riscaldamento e l’acqua calda verso orari in cui l’elettricità è più rispettosa dell’ambiente ed economica. In questo modo il sistema contribuisce a rendere l’approvvigionamento energetico degli edifici residenziali neutrale dal punto di vista climatico ed economico.

Equipaggiamento utilizzato

La soluzione di gestione della pompa di calore riduce i costi operativi della pompa di calore, migliorando così l’efficienza economica delle nuove acquisizioni e delle apparecchiature esistenti; In 10 anni, i risparmi possono sommarsi 4300 euro.

Per l’installazione, il connettore della pompa di calore viene collegato alla pompa di calore tramite cavo attraverso il cosiddetto foro del telecomando. L’unità tado° comunica quindi con la pompa di calore utilizzando il protocollo BUS. Il cliente dovrà connettersi al router WiFi di casa e installare l’applicazione tado° sul suo smartphone. Dopo circa 30 minuti, la pompa di calore può essere completamente controllata tramite l’app, che utilizza tariffe elettriche variabili su base oraria per ridurre i costi dell’elettricità.





Equilibrio controlla le pompe di calore con i dati del prezzo dell’elettricità per le successive 24 ore e adegua di conseguenza i consumi: le ore in cui vengono riscaldati gli ambienti, caricati i serbatoi dell’acqua calda o spostati i serbatoi di riserva nelle ore più economiche. Il costo dell’elettricità è notevolmente ridotto perché funziona a tariffe orarie variabili tipiche della maggior parte dei fornitori di energia.

Compatibilità, prezzo e disponibilità

Il prezzo del connettore della pompa di calore è di 299 euro. Attualmente è compatibile con i marchi di pompe di calore Vaillant, Atlantic, Saunier Duval e Fujitsu, sia per i nuovi acquisti che per gli impianti esistenti. Nei prossimi mesi il numero dei marchi si espanderà