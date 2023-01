Genshin Impact rivela Mika e Dehya, due nuovi personaggi di Cryo e Pyro

HoYoverse di recente, i responsabili del gioco gratuito JRPG Effetto genshinsui loro social network Due nuovi personaggi Cosa vedremo Debutto presto nell’indirizzo. Stiamo parlando di Mika e Dhya. Quando potremo assaggiare di persona questi personaggi? Dovremmo aspettarci che arrivino all’indirizzo a Versione futura 3.5 (Ricordiamo che domani, 18 gennaio, uscirà in tutto il mondo versione 3.4). Quindi per ora dobbiamo essere pazienti.

allora lei Condividiamo i primi dettagli svelati Di questi due nuovi personaggi e Arti concettuali così puoi incontrarli.

Geometra Avanzato dei Cavalieri di Favonio.

questo è tutto Caratteristiche principali Rivelato finora da Mika:

Soprannome: Geometra delle radure innevate.

Geometra delle radure innevate. visione (oggetto): Creo.

Creo. Affiliazione: Palmbus.

Mika ‧ Il geometra della radura innevata

Mika ‧ Il geometra della radura innevata

Geometra Avanzato dei Cavalieri di Favonio

Mercenari del deserto liberi.

questo è tutto Caratteristiche principali Rileva fino al momento della vittima:

Soprannome: Bruciare leonessa.

Bruciare leonessa. visione (oggetto): piro.

piro. Affiliazione: manticora.

Vittima: la focosa leonessa

Vittima: la focosa leonessa

Mercenari del deserto liberi

Vi ricordiamo che HoYoverse è già stato coinvolto Tutti gli eventi in programma per la versione 3.4 che si svolgerà nelle prossime settimane. noi Ci aspettiamo molte attività nel gioco per farci divertire fino alla comparsa di questi due nuovi personaggi.

Effetto genshin lui JRPG S Ruolo Libero di giocare Disponibile in PC, PS4, PS5, Android e iOS (Prossimamente su Switch). Se vuoi saperne di più, non esitare a leggere il nostro sito web analisi Quanto a Abbiamo visitato Guida completa Per scoprirlo I migliori consigli e trucchi Dal gioco HoYoverse.