Giants e Chosen apportano un cambiamento coinvolgendo Eloy Jiménez e Luis Liberato

Le squadre hanno confermato la mossa con nove giocatori e una selezione del prossimo LIDOM Rookie Draw.

bassa stagione Lega professionistica di baseball della Repubblica Dominicana (LIDOM) Continua con molto movimento. In questa occasione, l’accordo include il maggior numero di giocatori nella storia recente del campionato Nero scelto S giganti cibaoCosì come il campionato principale Eloy JiménezCome confermato dalle due squadre, ed era stato precedentemente riferito da una fonte vicina a una delle due parti espndigtal.

Il Nero scelto Ho il giardiniere Eloy Jiménezalle strutture Giordani ValdespinE il Otto Lopez E anche per i giardinieri fratello maggiordomo S Eller Hernandez. Da parte loro, il giganti cibao Benvenuti giardinieri Luigi Libato E il Evan Castilloaccanto al Salvatore Re Moronta E scegli nel secondo round di quanto segue Progetto LIDOM nascente (Undicesima Scelta Generale), riportati anche i dati espndigtal prima dell’annuncio ufficiale del cambiamento.

Il movimento è stato segnalato per la prima volta dal giornalista sportivo Juan Francisco Kranwinkel tramite il social network Twitter.

Luis Liberato ed Eloy Jiménez indosseranno nuove magliette al LIDOM. espndigtal

Per quanto riguarda il cambio, i due pezzi principali sono i giocatori del campo Eloy Jiménez S Luigi Libato.

Il giganti Avevano bisogno di rafforzare la loro squadra di difensori che giocavano costantemente in campionato per supportare il lavoro di Giuseppe Siri. con arrivo editore Basato su forte Avranno quello che è probabilmente il miglior gruppo nel baseball dominicano per i tre posti.

editore Veniva da una stagione in cui ha giocato 27 partite (su 40 della serie regolare) e ha prodotto alcuni dei migliori numeri offensivi del suo tempo nella per durare. Ha concluso con .296 di media e .727 OPS, sette RBI e 12 punti.

dalla tua parte, Eloy Jiménez È uno dei giocatori dominicani più influenti al mondo Grandi campionati Ha già esperienza nel baseball invernale dominicano. Durante le tre stagioni in cui ha giocato per durare (L’ultimo è stato il 2019-20), ha giocato 36 partite in cui ha segnato una media di .346 con .988 OPS, sei ostacoli, 30 RBI e 21 punti.

Un altro nome da considerare è Giordani Valdespinche nonostante fosse a quella che potrebbe essere la fine della sua carriera, è stato molto produttivo per i Giants la scorsa stagione, soprattutto uscendo dalla panchina come discus paddler.