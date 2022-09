Gli investitori si rivolgono a “azioni Mim” in mezzo ai mercati azionari deboli

Conosciuto come il Azioni meme Sono tornati La capitalizzazione di alcune di queste società quotate a Wall Street è aumentata durante la prima parte di agosto, raddoppiando il… raccolta che ha registrato valori tradizionali. Anche la caduta successiva fu molto maggiore.

Il mememania È iniziato nella primavera del 2020 e ha preso piede all’inizio del 2021. Nel bel mezzo della pandemia, migliaia di piccoli investitori si sono riuniti sui forum di Internet — in particolare su WallStreetBets, da Reddit — per aumentare la capitalizzazione delle piccole società quotate alla Borsa di New York.

I social media hanno moltiplicato questo effetto e le azioni dei meme sono aumentate senza motivo commerciale per aumentare i loro prezzi. Il caso più famoso è stato quello del negozio di videogiochi GameStop, cresciuto dell’870% in cinque giorni.

Sebbene la mania delle azioni meme non sia mai scomparsa del tutto, gli investimenti in questo tipo di società sono aumentati notevolmente nell’ultimo mese e mezzo. Valore GameStop, valore Serie teatrale AMC e uno di Rivenditore di articoli per la casa Bed Bath & Beyond È aumentato drammaticamente di fronte all’interesse degli investitori.

In quest’ultimo caso la rivalutazione ha raggiunto il 400% in soli quindici giorni. Jake Freeman, uno studente universitario americano, sapeva come ottenere un chip. come pubblicato Financial TimesE il Ha guadagnato $ 110 milioni dal suo investimento nella società.

Ha rilevato il 6% di Bed Bad & Beyond dopo aver investito 27 milioni di dollari. Ha comprato le azioni per $ 5,5 e una settimana dopo le ha vendute per $ 27, il che è stato molto fortunato. Ha invertito la sua posizione il giorno prima del crollo del mercato azionario.

Il declino è avvenuto prima della partenza dei suoi azionisti da Ryan CohenE il Capo e mentore di GameStop Le azioni di Meme. Molti rivenditori hanno seguito le orme di questo investitore attivista, come sono noti coloro che impongono cambiamenti nella gestione delle aziende a cui partecipano. Questo è quello che ha fatto nella serie di videogiochi.

Il calo del mercato azionario che Bed, Bad & Beyond ha accumulato da allora è stato del 63%. Anche il valore di AMC si è ridotto, influenzato dall’imminente fallimento della catena cinematografica britannica Cineworld.

Aggiunto alla notizia negativa La probabilità che la Federal Reserve statunitense (Fed) alzi nuovamente i tassi di interesse di 75 punti base al loro incontro di settembre. L’impegno delle maggiori banche centrali a ridurre l’inflazione elevata Ha causato cali significativi nei mercati azionari, il più grande del caso Azioni Mimi.

Mercato dell’alcol?

Nonostante il forte aumento dei datteri, La verità è che Azioni meme soffre Nel 2022, come fai tu aziende tecnologiche anche Criptovaluta. Indice prodotto da Bloomberg Con 37 delle attività preferite degli investitori al dettaglio in calo del 40% nell’ultimo anno.

Il calo cumulativo di GameStop da gennaio è superiore al 26%, Bed Bad & Beyond è di circa il 43% e AMC è vicino al 67%.

Tuttavia, secondo la scansione del polso MLIV raccolta da Bloomberglo credono sia i professionisti di Wall Street che gli investitori al dettaglio mememania È venuto per restare.

Ma la ricerca di redditività da parte degli investitori in questo tipo di società potrebbe non essere una buona notizia per i mercati. Al contrario, perché alcuni analisti lo interpretano come Un segno della fine del ciclo del Toro.

perché? “Perché si è visto lo stesso schema assurdo che ha innescato il mercato ribassista alla fine del 2021. Gli investitori sono avidi e commettono sempre gli stessi errori”.Spiega Alberto Roldan, Direttore degli Investimenti di Metagestion.

