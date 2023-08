Gli investitori sono preoccupati per i dati sull’occupazione e sull’inflazione…

Barcellona, ​​Spagna – Nonostante i recenti guadagni, i mercati si avviano verso uno dei mesi peggiori dell’anno, considerato il rallentamento negli Stati Uniti rilevato negli ultimi dati e le crescenti aspettative per la fine della stretta monetaria. L’attenzione di oggi è sul PCE di luglio in vista del rapporto sui salari di domani.

I futures sugli indici statunitensi sono stati scambiati con segnali contrastanti, così come le azioni europee, con una tendenza alla volatilità. In Asia, la maggior parte degli indici ha chiuso in ribasso, anche se il Nikkei giapponese ha registrato guadagni.

Lui Banca popolare cinese Incontrare creditori e aziende del settore privato per discutere di come migliorare l’accesso ai finanziamenti. Due delle città più grandi della Cina hanno abbassato i requisiti ipotecari per alcuni acquirenti di case seguendo le linee guida del governo centrale.

L’inflazione nell’Eurozona è aumentata del +5,3% in agosto, discostandosi dal marcato rallentamento degli ultimi mesi. Gli economisti si aspettavano un ulteriore rallentamento, ma i costi energetici hanno pesato sul risultato. Questi dati pongono la BCE di fronte al dilemma su quando mettere in pausa il ciclo di rialzi dei tassi.

In Francia, l’indice dei prezzi al consumo è accelerato al +5,7%, battendo la previsione mediana del +5,4%. I dati rafforzano le preoccupazioni già sollevate dall’aumento dell’inflazione in Germania e Spagna, segnalate il giorno prima.

oh perlaIl capo economista della Banca d’Inghilterra avrebbe preferito un quadro “table mountain” dei tassi di interesse del Regno Unito, in cui i tassi di interesse rimangono moderatamente alti per un certo periodo, piuttosto che salire e poi scendere rapidamente.

Hugh Jemperuno stratega del mercato globale per JPMorgan Asset Managementha detto in un’intervista a Bloomberg I dati sui salari degli Stati Uniti di domani saranno molto importanti per la riunione di settembre della Fed. “Senza un rallentamento dei salari, un atterraggio morbido è impossibile”, ha affermato. Secondo gli economisti intervistati, negli Stati Uniti il ​​numero dei disoccupati dovrebbe leggermente aumentare fino a quota 235.000. Bloomberg.

Il rendimento del decennale statunitense è sceso al 4,106% alle 06:45 (ora di New York). Tra le valute, l’euro e la sterlina si sono deprezzate rispetto al dollaro.

In altri mercati, i futures WTI sono aumentati e l’oro è sceso, così come Bitcoin.

→ Fattori che guidano i mercati:

🏦 profitto storico. UBS Group AG (UBS) ha realizzato tra aprile e giugno l’utile trimestrale più alto della storia per una banca in seguito all’acquisizione di Credit Suisse e ha confermato che entro il prossimo anno integrerà completamente le attività nazionali del suo ex concorrente. I profitti del libro non sono stati inferiori a 29 miliardi di dollari USA. Gli utili sottostanti consolidati sono stati di 1,1 miliardi di dollari nel trimestre. piani bancari licenziare 3.000 persone in Svizzera.

🏮 luce nel tunnel? L’attività manifatturiera cinese, misurata dall’Ufficio nazionale di statistica, è scesa per il quinto mese consecutivo in agosto, a 49,7, ma è risultata superiore alle attese. La ripresa degli ordini e della nuova produzione ha fatto sperare in una ripresa. Nel frattempo, il Giappone ha visto la sua produzione industriale scendere del -2% a luglio, più del previsto (-1,4%), a causa della debolezza della Cina e della stretta monetaria negli Stati Uniti e in Europa.

🍏 Orologi 3D. gigante della tecnologia manzana AAPL testerà utilizzando stampanti 3D per fabbricare la cassa in acciaio per diversi futuri orologi Apple Watch, secondo Apple Watch. BloombergCiò significa un cambiamento importante nel modo in cui l’azienda produce i suoi dispositivi. Un cambiamento nel processo di produzione, che potrebbe estendersi ad altri prodotti tecnologici di grandi dimensioni, semplificherebbe la catena e farebbe risparmiare tempo e materiali.

👁️ X biometrico. Xprecedentemente noto come social network TwitterFacebook prevede di raccogliere informazioni biometriche dai propri utenti, secondo un aggiornamento della sua politica sulla privacy, a fini di “sicurezza e identificazione”. La società non ha specificato che tipo di dati biometrici verranno raccolti, che potrebbero includere dati relativi al viso, agli occhi e alle impronte digitali di una persona. Non è inoltre chiaro come queste informazioni verranno ottenute e utilizzate.

📦 Alleanza commerciale. Amazzonia (Amzen) e Shopify (SHOP) ha raggiunto un accordo per consentire ai commercianti che pagano per gli strumenti di e-commerce di Shopify di utilizzare la rete logistica di Amazon. A settembre, Acquista con Prime di Amazon sarà disponibile per tutti i commercianti Shopify negli Stati Uniti.

🤖 Corsa accelerata. coerenzaUn’azienda emergente nel campo dell’intelligenza artificiale Apri l’intelligenza artificialelavora con JP Morgan (GBM) f Goldman Sachs (GS) per un nuovo round di finanziamento, secondo Bloomberg. La società canadese, sostenuta da investitori tra cui Nvidia e Oracle, ha raccolto 270 milioni di dollari a giugno, per una valutazione di 2,2 miliardi di dollari, e ora prevede di raggiungere un record. raccomandazione grande.

🔍 Nuova ricerca. azioni di gruppo promettimelo È sceso di nuovo dopo che i documenti ottenuti dal team del Progetto internazionale sulla criminalità organizzata e la corruzione (OCCRP) hanno dimostrato che gli ex dirigenti del conglomerato, con forti legami con la famiglia Adani, hanno trascorso anni scambiando azioni per centinaia di milioni di dollari. Dal gruppo indiano. Il gruppo ha affermato che si trattava di “accuse riciclate” e che “non erano rilevanti”.

(Con informazioni da Bloomberg News)

mercati questa mattina

🟢 borse ieri (30/08): Dow Jones Industrial Average (+0,11%), S&P 500 (+0,38%), Nasdaq Composite (+0,54%), Stoxx 600 (-0,15%)

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo per la quarta sessione consecutiva, sostenuti dalle aspettative di fine ciclo e da tassi di interesse più alti, sostenuti da una nuova serie di dati che mostrano una moderazione nella crescita.

→ Questi gli eventi in programma per la giornata:

• Stati Uniti d’America: Indice dei prezzi della spesa per consumi personali/luglio, Reddito personale, spesa e consumi/luglio, Annunciati licenziamenti – Challenger/agosto, Richieste iniziali di risarcimento per disoccupazione, PMI – Chicago/agosto

• Europa: Eurozona (IPC/agosto, tasso di disoccupazione/luglio); Regno Unito (indice nazionale dei prezzi immobiliari); Germania (vendite al dettaglio/luglio, tasso di disoccupazione/agosto); Francia (PIL/Q2 2023, PPI/luglio, CPI/agosto, spesa al consumo/luglio); Italia (CPI, tasso di disoccupazione/luglio); Spagna (transazioni correnti/giugno)

• Asia: Giappone (Costruzione di nuove case/luglio, spese in conto capitale/2Q23, PMI manifatturiero/agosto); Cina (PMI manifatturiero Caixin-agosto); Hong Kong (vendite al dettaglio/luglio); Brasile (tasso di disoccupazione, saldo di bilancio/luglio)

• America Latina: Messico (tasso di disoccupazione/luglio); Argentina (entrate fiscali)

• Banche Centrali: (Verbali della riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea, discorso di Howe Bill alla Banca d’Inghilterra, saldi di riserva presso le banche e la Federal Reserve)

🗓️ Momenti salienti della settimana →

Leggi anche:

La Fed sta esercitando pressioni sulle banche regionali chiedendo loro di aumentare i loro piani di liquidità

Quali sono i principali ETF dell’America Latina e come vengono formati?

Lo sviluppo della tecnologia finanziaria si sta dirigendo verso i prestiti automobilistici