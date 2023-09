BBVA México ha creato un’alleanza con la casa automobilistica cinese Great Wall Motor e offre finanziamenti GWM

Comunicazioni Comunicazioni

BBVA Messico E Viaggio sulla Grande Muraglia Ha annunciato l’alleanza che promuove l’introduzione della casa automobilistica cinese nel Paese. La filiale di auto banking dell’istituto finanziario detiene una quota di mercato del 24%, che la colloca in prima posizione rispetto agli enti bancari che concedono crediti automobilistici.

BPVA Messico e Motori della Grande Muraglia (GWM) Hanno annunciato un’alleanza in cui l’istituto bancario sarà il finanziatore dell’azienda di assemblaggio di automobili, che prevede il lancio dei suoi cinque marchi: TANK, POER, ORA, HAVAL e WEY, che possono essere acquistati a un prezzo interessante nel settore .

Le automobili contengono motori a combustione e, nell’interesse della mobilità elettrica, vengono introdotti nuovi motori energetici, come il veicolo elettrico ibrido (HEV), il veicolo elettrico ibrido plug-in (PHEV) e il veicolo elettrico (EV).

Alejandro Cárdenas Portoni, Direttore generale, Banche commerciali e governative, BBVA Messico, Ha sottolineato che “celebriamo l’arrivo della Great Wall Motor Company nel Paese, che genera valore aggiunto per i clienti alla ricerca di opzioni di qualità, e per la nostra organizzazione questo potrebbe rappresentare un recupero annuo da 12mila a circa 24mila auto finanziate dalla Cina .” “.

Ha sottolineato: “È notevole che finora, nel 2023, il 66% dei prestiti auto autorizzati dall’istituto si siano concentrati su auto nuove e il resto su auto usate. Oggi, ottenere un’auto nuova dalla Cina ti dà la comodità e la tecnologia a un prezzo conveniente.” prezzi competitivi, quindi questa alleanza lavora sul miglioramento dell’esperienza dei clienti finali e, grazie alla gamma che offrono, la mobilità elettrica è migliorata.

Da parte sua, Pedro Albran, vicepresidente e direttore generale di Great Wall Motors, ha dichiarato: In evidenza “Siamo entusiasti di unire le forze con BBVA Mexico per lanciare GWM Finance.” “Questa alleanza strategica non solo semplificherà il modo in cui ottenere i finanziamenti, ma ridefinirà anche il modo in cui i clienti interagiscono con il nostro marchio e i nostri partner”, ha osservato il direttore. È facile ottenere le nostre auto in Messico. Attraverso questa alleanza con BBVA México, siamo sicuri che saremo in grado di innovare e contribuire al futuro dell’industria automobilistica e del settore finanziario”.

Puoi ottenere un prestito auto dall’app BBVA México in tre minuti

Allo stesso tempo, Victor Rojas, Direttore dell’Auto Banking presso BBVA Messico, Ha sottolineato che “attualmente l’approvazione del prestito auto può essere ottenuta in soli tre minuti tramite l’applicazione della banca nella sezione Opportunità. Il tempo necessario per risolvere questa procedura è stato migliorato del 94%, mentre prima era di circa 45 minuti.”

Entro la fine dell’anno, Great Wall Motors prevede di consolidare 40 punti vendita a livello nazionale

La casa automobilistica prevede di chiudere il 2023 con 40 punti vendita distribuiti in tutto il Paese, con un’offerta di veicoli nei settori più rilevanti per l’industria automobilistica con motori a nuova energia.

Great Wall Motors, presente in 170 paesi, vede il Messico come un punto di svolta per posizionarsi in America Latina. Con una garanzia mai vista prima nel Paese, che trasmette fiducia e sicurezza al marchio nel suo impegno nel posizionarsi e nel fornire un prodotto di qualità.

BBVA Messico ha una quota di mercato del 24% nel settore bancario nella prima metà dell’anno e continuerà ad operare partendo dalla sua rafforzata posizione di leadership sull’ingresso di nuovi marchi automobilistici nel Paese e sull’approccio ai livelli di servizio forniti attraverso soluzioni all’avanguardia per i propri clienti.