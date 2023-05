Gli Stati Uniti senza soldi se non si alza il tetto del debito – Escambray

I negoziatori della Casa Bianca e le loro controparti al Congresso hanno fatto brainstorming per settimane per elaborare i principali punti di contesa.







Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha avvertito il Congresso che gli Stati Uniti finiranno i soldi prima del 5 giugno se non aumentano il limite del debito, hanno riferito oggi i media.

“Sulla base dei dati disponibili più recenti, ora stimiamo che il Dipartimento del Tesoro non avrà risorse sufficienti per far fronte agli obblighi del governo se il Congresso non alzerà o sospenderà il limite del debito entro il 5 giugno”, ha affermato Yellen.

Questo aggiornamento offre ai negoziatori un po’ più di margine di manovra, poiché la scadenza precedentemente fissata era il 1 giugno, osserva The Hill, ma quest’ultima data sembra essere definitiva.

Il rappresentante repubblicano Garrett Graves, un attore chiave nei colloqui, ha affermato che le modifiche proposte ai requisiti di lavoro per alcuni programmi di aiuti federali sono rimaste un “importante punto critico”.

Ha anche indicato che è necessario lavorare di più prima che le due parti raggiungano un accordo sui limiti di spesa.

I repubblicani stanno spingendo per requisiti più severi per programmi come Medicaid, il programma di assistenza nutrizionale supplementare e l’assistenza temporanea per le famiglie bisognose, cambiamenti che molti democratici considerano impossibili.

La Casa Bianca ha risposto positivamente alle osservazioni della Yellen, accettando di sottolineare “l’urgente necessità” di un accordo.

Hill osserva che entrambe le parti hanno avuto difficoltà a raggiungere un accordo sulla spesa per la difesa e non per la difesa.

Venerdì sera, i massimi democratici e repubblicani hanno inviato segnali forti che si stavano avvicinando a un accordo.

Mentre hanno affermato che è troppo presto per annunciare un accordo, entrambe le parti hanno espresso fiducia di essere vicine al raggiungimento di un compromesso per aumentare il tetto del debito del governo, adottando misure per frenare la spesa in deficit.

Se il tetto del debito non viene innalzato rispetto all’attuale limite di 31,4 trilioni (milioni di milioni), il Paese potrebbe sospendere i pagamenti della previdenza sociale e gli stipendi dei suoi dipendenti federali, oltre allo scempio che provocherebbe nell’economia globale, incidendo sui prezzi dei mutui e tassi nei paesi, dicono gli analisti.

(Con info da Prensa Latina)