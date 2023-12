Gli streamer Carmen Sandwich hanno intascato €50.000 dopo aver vinto The Last One Standing 2

eBay Lanos Ha organizzato di nuovo questo concorso sul suo canale Twitch basato sul video di MrBeast per “L’ultimo a lasciare il circolo”. Lo streamer ha corso un rischio con il formato un anno fa sul suo canale Twitch “L’ultimo in piedi” Pertanto, la sua prima versione è stata già rilasciata lo scorso dicembre 2022.

In quell’occasione fu Abe a riuscire a vincere e un anno dopo si tenne la seconda edizione 10 partecipanti e 50.000 euro in palio. I membri del concorso erano creatori di contenuti come Guanyar, Lluna Clark, Folagor o anche il giocatore libero Gazir, tra gli altri.

Oltre 6 ore di gara con tante prove

Il primo ad essere eliminato è stato Ciro Lopez Dopo quasi due ore di gara con una prova in stile dodgeball in cui non è riuscito a prendere il tiro di Carmen. E poi se ne andò Magnetizzato, Nonostante la sua seconda eliminazione, ha comunque vinto 2000 euro.

Dopo 6 ore di competizione, rimangono fino a sei partecipanti con la possibilità di vincere il primo premio finale: Panino Carmen, Guanyar, Spurcito, Ziling, Gazer e Lozo. Tra questi sei, Carmen è stata scelta come l’impostore finale, rendendola tra i finalisti.

L’ultimo in piedi 2

Dopo innumerevoli prove e lunghe ore, la stanchezza cominciò a farsi vedere, e i sei continuarono fino alla prova. “Prezzo giusto” Dove Ghazir è stato eliminato. Luzu e Zeling sono stati quindi eliminati, lasciando tre finalisti per le ultime due prove.

Alla fine, la fortuna è arrivata Carmen Quale Sono riuscito a vincere “Last One Standing 2” 8 ore dopo aver preso il programma 50.000 euro Da questa seconda edizione con delle prove finali molto avvincenti. eBay ha confermato che A Terza edizione Alla fine del prossimo anno o addirittura all’inizio del 2025.