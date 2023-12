18° turno del campionato spagnolo: date, risultati e riassunto delle partite | Calcio | Gli sport

LaLiga EA Sports prosegue con il Round 18 della competizione, l’ultimo turno prima della pausa invernale. Tutte le squadre cercheranno di chiudere l’anno nel migliore dei modi. In testa alla classifica, il Girona affronterà Benito Villamarin contro il Betis, mentre il Real Madrid farà visita all’Alaves a Mendizuruza. Barcellona e Atletico Madrid ospiteranno invece rispettivamente Almeria e Getafe.

Rayo Vallecano-Valencia (martedì 19 dicembre, 19:00, DAZN)

Il 18esimo turno inizia con il Rayo Vallecano che incontra il Valencia, una partita alla pari a centro classifica in cui entrambe le squadre raggiungono i 20 punti. La squadra di Rayesta è rimasta sette partite senza vittorie nella Liga e spera di uscire da questa crisi martedì contro il Valencia. Anche la squadra guidata da Rubén Baraga soffre di siccità di risultati, avendo disputato cinque partite senza vittorie, ma il pareggio ottenuto la scorsa settimana contro il Barcellona può significare per loro una spinta morale.

Atletico Madrid-Getafe (martedì 19 dicembre, 21:30, DAZN)

Allo Stadio Metropolitan, l’Atletico Madrid onora il Getafe in un duello territoriale. I Colchoneros hanno appena perso a San Mames contro l’Athletic Club e hanno perso l’occasione di risalire in classifica. La squadra di Simeone dovrà riprendersi da questa sconfitta per rimettersi in carreggiata, ma contro il Getafe non sarà facile. Gli studenti di Jose Bordalas arrivano alla partita con due vittorie consecutive e la squadra cercherà di estendere quel record.

Granada – Siviglia (martedì 19 dicembre, 21:30, Movistar)

Martedì il Granada ospita il Siviglia a Los Carmenes. È una partita regionale tra due squadre che attraversano un momento difficile. D’altro canto, i Nasridi occupano il penultimo posto in classifica, e hanno disputato 14 partite senza ottenere alcuna vittoria nella competizione. D’altronde il Siviglia, che avrà un nuovo allenatore, ha collezionato dieci partite di campionato senza vittorie ed è al diciassettesimo posto, ai margini della zona retrocessione.

Barcellona – Almería (mercoledì 20 dicembre, 19:00, Movistar)

Il Barcellona affronterà l’Almeria, ultimo club, a Montjuïc. La squadra di Xavi Hernandez versa in una fase di stagnazione, dopo non essere riuscita a superare il pareggio contro il Valencia ed essere rimasta molto indietro nella lotta per il campionato. I blaugrana cercano la vittoria per ritrovare fiducia prima della sosta invernale, mentre la squadra andalusa proverà a creare una sorpresa oggi, per mettere a segno quella che sarà la prima vittoria stagionale, prima della fine dell’anno.

Athletic Bilbao – Las Palmas (mercoledì 20 dicembre, 21:30, Movistar/GolPlay)

L’Athletic Bilbao ospita il Las Palmas a San Mames. I Lions si stanno divertendo molto e cercheranno di dare un’ultima spinta prima della pausa invernale. La squadra di Ernesto Valverde è quinta in classifica ed è imbattuta da sette partite nella Liga. Dall’altra parte ci sarà il Las Palmas che, insieme al Girona, è una delle squadre emergenti di questa stagione. La squadra delle Canarie ha raggiunto il nono posto e ha mostrato un calcio coraggioso ovunque si sia esibita.

Villarreal-Celta Vigo (mercoledì 20 dicembre, 21:30, DAZN)

Il Villarreal affronta il Celta Vigo allo Stadio La Ceramica. La squadra di Marcelino ha subito una dura batosta al Santiago Bernabéu il giorno prima e cercherà di riprendersi per dimostrare che, con un nuovo capitano, può diventare una squadra molto competitiva. Il Celta Vigo, invece, arriva motivato dopo la vittoria sul Granada e cerca un’altra vittoria che lo aiuti finalmente a uscire dalla zona retrocessione.

Betis-Girona (giovedì 21 dicembre, 19:00, Movistar)

Benito Villamarin sarà testimone di una delle partite più attraenti della giornata, quando giovedì il Betis ospiterà il Girona. I Verdi e i Bianchi sono sull’orlo delle posizioni europee e vogliono ottenere una vittoria che continui a spingerli verso questo obiettivo. D’altro canto, la squadra sorprendente di Michel, che non smette mai di sognare, sarà in testa alla classifica e intende continuare a sorprendere il calcio fino alla fine di quest’anno.

Cadice – Real Sociedad (giovedì 21 dicembre, 19:00, DAZN)

Giovedì Cadice ospita la Real Sociedad a Nuevo Mirandela. Gli ospiti hanno appena reagito contro il Betis, guadagnando un pareggio che permette loro di mantenere la loro posizione europea, ma gli uomini di Imanol Alguacil vogliono una vittoria che gli garantisca di entrare nella pausa invernale al sesto posto. Per riuscirci, dovrà superare il Cadice, una squadra che non vince dalla quarta giornata e che ha già iniziato a partecipare alla lotta per la continuità.

Maiorca – Osasuna (giovedì 21 dicembre, 21:30, Movistar)

Il Maiorca affronta l’Osasuna a Son Moix. La squadra di Javier Aguirre continua ad allontanarsi dalla zona retrocessione, ma non può essere troppo sicura di sé, e una vittoria su Navarrese significherebbe una dose di calma per gli Scarlets. Intanto la squadra guidata da Gagoba Arrasate è arrivata a metà classifica, senza tante preoccupazioni, ma anche lontana dalle impressionanti prestazioni mostrate negli anni precedenti.

Alaves-Real Madrid (giovedì 21 dicembre, 21:30, DAZN)

L’ultima partita della giornata si giocherà a Mendizuruza, tra Deportivo Alaves e Real Madrid. La squadra di Ancelotti punta a chiudere l’anno in modo positivo, per continuare la lotta al vertice della classifica. Pertanto, i bianchi cercheranno di imporsi in un campo in cui hanno ottenuto buoni risultati negli ultimi anni.

