Precedente: Il malfattore convoca “Forza” ai suoi tifosi contro Medvedev | Giro dell’ATP

La semifinale delle Nitto ATP Finals può essere un piazzamento tra i primi quattro nella classifica ATP di Pepperstone per il gradimento dei fan perché è difficile da raggiungere. Tuttavia, l’edizione del 2023 sarà testimone di questa circostanza del tutto insolita, la terza volta che ciò accade nel corso del secolo.

È successo nel 2004 (con Federer, Roddick, Hewitt e Safin) e nel 2020 (con Djokovic, Nadal, Thiem e Medvedev). Si ripeterà questo sabato quando Jannik Sinner (n. 4) e Daniil Medvedev (n. 3), oltre a Carlos Alcaraz (n. 2) e Novak Djokovic (n. 1), si affronteranno per determinare i finalisti di questo edizione di Torino.

[3] Daniil Medvedev vs. [4] Jannik Sinner (ITA)

Il vantaggio per 6-2 dei Lexus ATP Head2Head non dovrebbe essere una garanzia di favoritismo per Medvedev nel duello di sabato contro Sinner dalle 14:30 a Torino.

La prima ragione è che finora l’italiano ha disputato tutte le sue partite in questo evento con un record negativo contro i suoi avversari, e di fatto ha finito per batterli tutti nel suo cammino verso la qualificazione alle semifinali imbattuto: Stefanos Tsitsipas, Novak. Djokovic e Holger Röhn. In effetti, non avevano mai battuto le ultime due partite prima di questo torneo di Torino.

Il secondo motivo è che il numero quattro del mondo ha vinto le ultime due partite contro Medvedev, che recentemente ha giocato la finale a Pechino e Vienna. Il terzo motivo è che sabato il numero tre del mondo affronterà un altro avversario: il pubblico italiano, che con il suo sostegno è stato determinante nella grande settimana di Sinner.

“È un grande onore essere qui e in Italia. Ovviamente c’è più pressione, ma è una sorta di pressione positiva. Mi piace essere in questa posizione”, ha detto Sinner giovedì dopo aver sconfitto il Rhone. “Penso che sia stato molto bello finora.” . Spero di poter continuare così. “Credo che i tifosi mi diano tantissima forza, soprattutto quando ho un po’ di difficoltà in campo”.

Il pubblico ha fornito un grande aiuto a Sinner nel suo unico precedente incontro contro Medvedev all’evento, che si è svolto nel 2021 e in cui l’italiano ha preso un match point nel tie-break del terzo set prima di perdere. Dopo due stagioni, il 22enne destrorso sta vivendo il suo momento migliore. Non è un caso che ora sia l’italiano con più vittorie in una sola stagione nell’Era Open (ha 60 vittorie).

“Ora è al suo meglio”, ha detto Medvedev di Sinner. “Questi risultati di Torino lo dimostrano.. sentivo di aver risposto bene a Vienna, ma ho comunque perso. Devo migliorare e rispondere meglio ai suoi tiri”.

Nonostante ciò, ha motivi per essere entusiasta della sua terza finale all’evento, dopo aver giocato quelle finali nel 2020 e nel 2021. Nonostante abbia perso l’ultima partita del Gruppo Rosso contro l’Alcaraz, il 26enne ha sconfitto Andrey Rublev e Alexander Zverev nei set. Funziona le prime due uscite. Ora proverà a fermare lo stato di grazia di Sinner a Torino.

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. [2] Carlos Alcaraz (Spagna)

Dopo aver raggiunto gli estremi nei Grand Slam e nei Masters 1000, la loro rivalità sarà messa alla prova a un nuovo livello alle Nitto ATP Finals. Questo sabato dalle 21:00 a Torino, il Pala Alpitour sarà teatro del quinto confronto tra i due. Il vincitore lascerà il campo guidando la Lexus ATP Head Series, attualmente in parità (2-2), con l’ultimo biglietto disponibile per la finale di domenica.

Se Alcaraz vince, l’attuale testa di serie numero 2 nella classifica ATP di Pepperstone diventerà (a 20 anni e sei mesi) il più giovane finalista del torneo dai tempi di Pete Sampras (a 20 anni e tre mesi) che vinse il torneo nel 1991, quando si è tenuto a Francoforte. Inoltre, diventerà il più giovane finalista dell’evento di questo secolo, superando Lleyton Hewitt, che (a 20 anni e otto mesi) fu il campione dell’edizione 2001 tenutasi a Sydney.

L’elenco dei risultati più importanti che otterrà battendo Djokovic sabato non finisce qui. Diventerà anche il primo dopo Stefanos Tsitsipas nel 2019 a qualificarsi per la finale alla sua prima apparizione all’evento. Inoltre, una vittoria significherebbe un passo da gigante nella sua rivalità con Djokovic, che ha battuto nella semifinale di Madrid 2022 e nella finale di Wimbledon 2023, e contro il quale ha perso nella semifinale del Roland Garros 2023 e nel Roland Garros 2023. finale Cincinnati 2023.

L’Alcaraz potrebbe diventare il secondo giocatore della storia a segnare un record positivo contro Nole dopo più di quattro partite. Sarà alla pari di Andy Roddick, che con il serbo ha chiuso la carriera in testa alla competizione per 5-4. Sarà anche il quinto tennista in attività con una storia positiva contro Djokovic, dopo Nick Kyrgios, Taro Daniel, Jiri Vesely e Daniel Evans.

Carlitos sogna di diventare il sesto giocatore del suo paese a raggiungere la finale di questo evento (dopo Alex Corretja, Carlos Moya, il suo allenatore Juan Carlos Ferrero, David Ferrer e Rafael Nadal). Nonostante abbia debuttato con una sconfitta (1 contro Zverev), viene da una vittoria di set della settimana e da due vittorie consecutive contro Andrey Rublev e Daniil Medvedev, che non avevano perso nessun set nel torneo prima del duello tra i due. .

“Sarà una partita molto mentale”, ha dichiarato Alcaraz. “Spero che Novak giochi ad alto livello, il suo miglior livello. Siamo alle semifinali delle ATP Finals, un torneo che ha vinto sei volte. Lui sa cosa significa giocare questi turni in questo tipo di eventi. Io Penso che domani trarrà beneficio da quell’esperienza e darà il massimo. Cercherà di mettermi molta pressione in partita e sarà fedele al suo stile. Quindi dovremo essere pronti per questo. “

Questo sarebbe il posto perfetto per Nole per mostrare la sua versione migliore. Non solo perché si tratta di circostanze interne, visto che ha vinto 18 titoli in carriera, ma anche perché viene da un altro giorno di riposo contro l’Alcaraz, e dall’averlo salvato dall’eliminazione nella fase a gironi. Se giovedì sera Rhone avesse battuto Sinner (il danese ha sprecato una palla break sul 4-3 del terzo set), Djokovic avrebbe detto addio alla concorrenza.

Le circostanze gli hanno dato una seconda possibilità. Se capitalizza, l’attuale numero uno del mondo diventerà il terzo giocatore a raggiungere almeno nove piazzamenti nell’evento, pari a Ivan Lendl (9) e Roger Federer (10). Al momento ne ha otto, lo stesso numero del suo ex allenatore Boris Becker.

“Il consiglio è forte. Gil Alcaraz, Ron e Sinner sono molto forti. Sono probabilmente i tre giocatori che sosterranno questo sport nel futuro, ma anche nel presente perché sono già ai vertici di questo sport”, ha detto Djokovic. giovedì ha elogiato soprattutto i tre giocatori che sono stati gli autori delle sue ultime tre sconfitte nel girone.

Da sabato proverà a far rispettare il suo mito tra tanti giovani.

Granollers, Zeballos e Gonzalez sognano di raggiungere la prima finale

Lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos giocheranno la loro terza semifinale in coppia alle Nitto ATP Finals, ma cercheranno di qualificarsi per la finale per la prima volta. Questa settimana, la coppia spagnola imbattuta affronterà Rohan Bopanna/Matthew Ebden. La squadra vincitrice avrà buone possibilità di raggiungere il primo posto alla fine dell’anno, un onore offerto da Pepperstone, e anche altre due squadre potranno riuscirci. Vedi classifica diretta.

Una di queste è quella composta dal messicano Santiago Gonzalez e dal francese Edouard Roger-Vasselin, che faranno la loro prima apparizione alle Nitto ATP Finals. Per arrivare in vetta alla fine dell’anno, devono essere campioni, ma prima devono affrontare Rajeev Ram e Joe Salisbury di sabato, vincitori del torneo nel 2022 e imbattuti questa settimana. Sabato, la squadra cercherà di ottenere nove vittorie consecutive nell’evento.