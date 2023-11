Lilini sull’Under 17: “Nelle nazionali i giocatori non diventano più forti, questo è il compito dei club”.

Mac ResendezLettura: 5 minuti.

Il Messico pareggia la partita della Coppa del Mondo Under 17 con il Venezuela Il TRI ha pareggiato 2-2 contro il Venezuela e ora conclude la fase a gironi contro la Nuova Zelanda.

In una conversazione con ESPN, il direttore delle piccole nazionali ha sottolineato che il compito dei club messicani è quello di sviluppare il lavoro fisico dei propri giocatori.

Andrés Lilini L’ho ammesso Nazionale messicana under 17 Fallimento del gioco Germania Per aver voluto colpirlo fisicamente, nonostante lui lo avesse già confermato Messico Ha fatto molti progressi in questo ambito, oltre a sottolineare che costruire calciatori più forti è compito dei club, non delle squadre nazionali.

Andrés LiliniDirettore delle squadre nazionali minori Messicosituato in Indonesia con Sottotriade 17 Chi guida? Raoul Chabrandcome consulente e gruppo di supporto in Coppa del Mondo Il che lì è contestato.

Per telefono, Lilini Ha detto in un’intervista a espDopo la sconfitta di fronte Germania E Rabat è contrario Venezuelache “tutti hanno una mancanza di esperienza, e non solo… Messico. A queste età si differenziano individualmente per la forza.

Ha affermato inoltre che “ci sono ragazzi che crescono e sono già uomini, e ci sono ragazzi che non hanno ancora raggiunto questa crescita finale”.

Lilini è in Indonesia con Tri Sub-17. Immagine7

Ha aggiunto: “Le squadre africane sono infatti composte da uomini. Siamo andati a vedere la partita tra Iran e Brasile e c’era una grande differenza a favore dell’Iran. L’Iran ha vinto grazie alla forza fisica. Siamo anche andati allo stadio del Senegal e dell’Argentina, e c’era anche una grande differenza a favore del Senegal.”

“Quindi sì, il talento è sempre al di sopra di tutto, ma al giorno d’oggi l’aspetto fisico fa una grande differenza, perché c’è chi è cresciuto, ha già fatto quel passo, si è lasciato alle spalle l’adolescenza e ora è uomo”.

In questo senso questo è stato evidenziato nella prima partita Messicocontro Thionon: “Questa partita ha fatto una grande differenza fisicamente per alcuni giocatori. Ma quello che dobbiamo continuare a fare, Messico“Non si tratta di entrare in questo attrito e cercare di difenderci con le nostre armi, e questo è il nostro gioco.”

Ha detto che devono, come squadra, “uscire dalla situazione fisica, in cui rischiamo di perdere; toccare e muoversi, essere intensi nella nostra struttura di movimento e allontanarsi da quei duelli uno contro uno, senza Contro la Germania ci è costato molto, siamo entrati troppo nel gioco degli avversari.” “E abbiamo perso.”

Ha affermato che “prima Venezuela Avremmo potuto fare meglio, anche se hanno pareggiato una partita che abbiamo vinto; Alla fine abbiamo sofferto in questa situazione.

“Questo è un Mondiale in cui bisogna stare attenti, c’è una grande differenza nella struttura fisica”, ha avvertito Lillini.

Se possiamo fare meglio fisicamente e dal punto di vista della forza MessicoLui ha risposto: “I giocatori, in termini di composizione corporea, sono entrati in uno standard globale molto importante. Oggi il Messico rientra in quegli standard”.

“Stavo parlando con il preparatore atletico Germaniaanche da noi, beh, lavorano da 15 anni, ma Messico Sei arrivato così lontano, è incredibile. L’aspetto fisico è migliorato molto.”

Tuttavia, ha confermato Andrés Lilini“Vi mentirei se vi dicessi che faremo giocatori più forti in Nazionale, questo è il compito dei club. Da qualche tempo ci sono stati molti progressi nel lavoro fisico, Messico È entrato negli standard globali, motivo per cui può competere. Altrimenti non potremo competere”.

I giocatori sono tristi

Dall’altro lato, Andrés Lilini Lo ha dichiarato in questi giorni sia lo staff tecnico della Nazionale Sotto i 17 anniAnche lui, come lui, ha dovuto lavorare molto con i giocatori a livello mentale, dopo i primi due risultati mondiali.

“I giocatori erano tristi e abbiamo dovuto parlare molto con loro. Perché sono alla fine della loro fase adolescenziale. Alcuni di loro sono maturati e altri non sono maturati. Aspirano a diventare calciatori. Sono nell’età più difficile .”

“Dovevamo accompagnarli in base a quanto vissuto dallo staff tecnico e sostenerli in questo momento da un punto di vista positivo. Accompagniamo il gruppo con l’esperienza che uno ha e diamo loro delle linee guida”.

Ha osservato che i giovani calciatori “devono sempre pensare che la prima sconfitta è con loro Germania E ha aggiunto: “Lascia sempre riflettere, anche sulla partita con il Venezuela, dove è sfuggito alla vittoria”.

“E ora con Nuova Zelanda“Dobbiamo ottenere un risultato positivo per qualificarci. Lo spirito di squadra è molto buono adesso.”

La Nuova Zelanda viene colpita

Del suo prossimo concorrente Sottotriade 17, Nuova ZelandaHa spiegato che avevano una buona visione al riguardo.

“Loro sono una squadra molto organizzata, con una linea del numero 5 molto organizzata e un muro molto basso. Hanno una condizione fisica in cui il gioco li consuma e questo gli costa, ma hanno un muro organizzato e contrattaccano notevolmente.” “Non hanno giocatori alti, come il Venezuela, ma sono molto veloci”.

Tuttavia, aspettatevi: “Sì, vinci, perché più le cose diventano difficili, più si divertiranno e più saranno competitivi”.