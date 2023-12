Premier League 2023: anche l’Arabia Saudita tenta Casemiro

Il Manchester United non funziona. Questo è chiaro, come risulta evidente dalla sua presenza all’esterno Campioni Qualsiasi altra competizione europea, del resto, è tutt’altro che sopra le righe premier League. Molti giocatori stanno già cercando una destinazione e alcuni hanno deciso la loro destinazione Cambio di scenario O almeno studiare il mercato e scoprire cosa offre. Uno dei casi più eclatanti è quello di Casemiroche ho ottenuto Uno spettacolo importante per il calcio saudita E chi pensa alla possibilità Cambio di scenario.

Come succede a tutti Proposte di campionato Dal paese arabo arriva accompagnato da molti soldiMa ha anche un desiderio unito Per tornare completamente al modello, da cui puoi iniziare Cambia allenatore.

Lui Caso Casemiro Attira l’attenzione perché è brasiliano La firma della stella Rispetto alla scorsa stagione, anche se il suo contributo in questa stagione è diminuito sostanzialmente A causa di infortuniil suo poster è ancora importante tra Tifosi dello United. È arrivato il centrocampista Old Trafford Nell’estate del 2022, per una cifra che potrebbe arrivare con variabili 70 milioni di euro. Anche se i dirigenti della squadra inglese adesso stanno cercando Recuperare parte di questo investimentoLa tua offerta non raggiungerà questo importo di denaro.

La seconda grande ondata del calcio saudita

L’offerta fatta a Casemiro Sta entrando a pieno titolo in quella che dovrebbe essere la grande seconda ondata del calcio saudita per continuare a progredire con l’arrivo delle stelle che giocano nel calcio europeo. In questa occasione, Lega Araba Sembra di essere trovato in Manchester United Un grande alleato per ingrassare la lista dei grandi giocatori. Jadon Sancio È una delle persone che potrebbero apparire nel calcio saudita 1 Gennaio.

Leader sauditi, soprattutto dopo averli ricevuti Organizzazione dei Mondiali del 2034ha ben chiaro il suo obiettivo, che non è altro che convincere la gente a pensare a lui I migliori 300 giocatori del mondo. Piano piano il campionato si sta riempiendo di giocatori importanti e a gennaio si punta a quello Casemiro potrebbe essere uno di questi.