Godetevi l'intervista completa con Paul Rudd, Finn Wolfhard e McKenna Grace a El Hormiguero

La settimana di El Hormiguero non poteva iniziare in modo migliore. Hollywood torna nello show con tre attori di fama mondiale che vivono uno dei momenti migliori della loro carriera: Paul Rudd, Finn Wolfhard e McKenna Grace.

I tre attori recitano nel nuovo film acchiappa fantasmi Hanno ammesso di essere fan del leggendario film prima di sapere che avrebbero fatto parte della saga. Paul Rudd, Finn Wolfhard e McKenna Grace hanno filmato le loro scene quasi un anno fa e hanno ricordato alcuni dei migliori momenti dietro le quinte dello show.

Pablo Mutu non è stato l'unico a sorprendere durante l'intervista con le sue domande da quel momento in poi McKenna Grazia Il presentatore è rimasto senza parole facendogli un regalo davvero speciale: una lettera e una bambola di Ghostbusters! Pablo Mutu ha tradotto il biglietto, che era in inglese, e ha mostrato alla telecamera il nuovo profilo che avrebbe potuto portare a casa con sé. È anche un fan degli Acchiappafantasmi!

I tre ospiti hanno anche ricordato alcuni dei progetti di maggior successo ai quali hanno preso parte, come è il caso Finn Wolfhard Con Stranger Things, la serie che ha fatto il giro del mondo. Che lusso potersi godere questi tre attori nello show! Guarda il video e rivivi tutta la sua intervista!