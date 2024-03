Il Supermovie, che sta per arrivare in streaming

I cuccioli si imbarcano nella loro più grande avventura

Dopo il “film” arriva il “film sui supereroi”

A settembre 2023 i bambini a casa e i loro accompagnatori avranno l'opportunità di godersi i teatri Secondo lungometraggio pattuglia delle zampeuna serie trasmessa per la prima volta nel 2013 e da allora non ha fatto altro che aumentare i follower per le sue divertenti avventure.

Dopo Paw Patrol: il film Nel 2021 tocca a te Paw Patrol: il film sui supereroiun film prodotto da Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment, è più eroico del film precedente.

Paw Patrol: la sinossi del superfilm e dove guardarlo

Quando Meteorite magico In Adventure City, i cuccioli di Paw Patrol acquisiscono superpoteri e diventano cuccioli potenti. Dovranno affrontare la sfida più grande di sempre quando Humdinger, l'acerrimo nemico dei cani, fugge dalla prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza… Rubare i superpoteri della Pattuglia. Con il destino di Adventure City in pericolo, i cuccioli dovranno fermare i due cattivi prima che sia troppo tardi.

Paw Patrol: il film sui supereroi Sarà disponibile da venerdì 22 Marzo In esclusiva sulla piattaforma video on demand Sky Showtime.

Prezzi SkyShowtime ad aprile

La piattaforma ha rivelato che la ristrutturazione dei suoi piani arriverà il 23 aprile in tutti i suoi mercati, compresa la Spagna. Da ora in poi saranno disponibili entrambi i prezzi. La tua programmazione sarà identica.

Ecco quali saranno i tuoi prezzi:

Piano standard (con annunci) : 4,99€ dal 23 aprile.

: 4,99€ dal 23 aprile. Piano standard annuale (con pubblicità) : 39,99 € dal 23 aprile.

: 39,99 € dal 23 aprile. Piano Standard Plus (nessuna pubblicità) : 7,99 € dal 23 aprile.

: 7,99 € dal 23 aprile. Piano annuale standard Plus (con pubblicità): 62,99 € dal 23 aprile.

“Il nostro piano standard prevede la pubblicità”, ha affermato il CEO di SkyShowtime Monty Serhan Offre lo stesso intrattenimento di successo del nostro piano Standard Plus a un prezzo più interessante. “Siamo entusiasti di offrire più scelta e ottimi prezzi ai consumatori in tutti i nostri mercati”.

