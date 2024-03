Maryfer Centeno analizza Danny Flo, sua moglie e la sua ragazza mentre rivela la sua gravidanza poliamorosa

Danny Flo si è esibito al Pepsi Center WTC. | Foto: Luis Angel H. Mora, Infobae Messico.

Il grafologo Mariver Centeno ha deciso di condurre un'analisi del linguaggio del corpo di Danny Flo e della sua fidanzata e moglie, che hanno recentemente annunciato una nuova gravidanza nella loro famiglia.

Questa volta a essere incinta era la fidanzata, e i tre avevano da tempo una relazione poliamorosa, ma la moglie del cantante reggaeton aveva già una figlia.

In questa occasione, la minore era presente nel video in cui annunciavano la notizia, e dal punto di vista di Mariver Centeno, entrambe le donne coinvolte in questa relazione concordano con la dinamica suggerita da Dani Flo, ma lei non esclude che questo cambierà in futuro. .

Il grafologo ha confermato che il momento in cui hanno chiamato la figlia dei tre era coordinato e che entrambi sembravano avere una coreografia. È lei la ragazza che dà la notizia.

“Il consenso è un elemento molto importante. Magari tra 10 o 15 anni vedranno le cose diversamente, non lo sappiamo. La verità è che queste donne oggi si sentono a loro agio con la situazione, sono molto contente, e la ragazza sembra avere grande simpatia per l'amico di suo padre.”

Allo stesso modo, Maryfer Centeno ha sottolineato che gli accordi tra loro all'interno della loro relazione devono essere rispettati. L'analisi è stata condotta su richiesta dei follower, in quanto la rivelazione della gravidanza ha suscitato non poche polemiche.

“Avrò una sorellina”, così annunciò la notizia la più giovane. D’altro canto, questi erano alcuni dei commenti opposti:

Il mondo grafico conferma che entrambi sono a proprio agio

“Danny Flo è uno di quei ragazzi che non entra in relazioni aperte e/o poliamorose a meno che non ne tragga beneficio.” “Oggi è un nuovo giorno per odiare Danny Flo.”“, “Anche gli scarafaggi non mi disgustano tanto quanto disgustano la famiglia di Danny-Flo”, “Beh, le cose mi stanno andando male, ma almeno non sono la moglie di Danny-Flo”, “Nomaman, questo è il merda che Nako-Flo farà a Danny” Ho una figlia con la sua ragazza, mi dispiace davvero per sua moglie e sua figlia”, “Oh wow, Flo, la moglie di Danny, sembra a disagio in questo video in cui annuncia che diventerà un papà, che scoreggia, sembra così dura “Portala fuori di lì, poverina”Intervallo di flusso attuale di Danny La sua poligamia dimostra che tutto quello che so di lui è contro la mia volontà, tra le altre cose.