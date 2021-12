Google annuncia l’aggiornamento ad Android 12 per le smart TV Android TV

Nuovo aggiornamento del sistema operativo per Android TV. Questo è lo stesso che nel caso dei telefoni cellulari. Google ha rilasciato Android TV versione 12, un sistema che sta diventando sempre più comune e sempre più produttori utilizzano i propri televisori. Passeremo in rassegna le novità più importanti che ci offre questo sistema, che, come di consueto in questo segmento di TV, non sembra aggiornarsi molto velocemente secondo i precedenti.

TV finalmente con Android 12

Google ha annunciato agli sviluppatori la nuova versione del sistema, che conterrà molte novità rispetto ai suoi predecessori. La cosa più evidente è l’emergere dell’interfaccia utente del sistema, che sarà più divertente e facile da usare che mai. Oltre all’interfaccia Sfrutta al massimo la risoluzione 4K Dalla maggior parte delle Smart TV che stanno arrivando sul mercato, quindi in questo caso noteremo una qualità superiore nell’aspetto dei menu all’interno della TV. Ci sono nuovi effetti di sfocatura per rendere l’esperienza di ricerca di nuovi contenuti davvero semplice e divertente.

Quando si tratta di riprodurre contenuti, l’aggiornamento dello schermo impedisce che la riproduzione venga modificata con movimenti imprevisti. In generale, ci sono miglioramenti nell’interpretazione di vari parametri di visualizzazione, come HDR o audio spaziale Offerto da molti televisori, dai, brilla quando si tratta di riprodurre contenuti con maggiore stabilità e qualità dell’immagine. Potremo anche godere di un’esperienza più sicura, grazie alle nuove notifiche sulle funzioni della fotocamera e del microfono, che possiamo disattivare su richiesta quando necessario.

Inoltre, compatibilità con HDMI CEC 2.0, Oltre a una maggiore stabilità e migliori prestazioni complessive del telefono, oltre al supporto DTMB grazie al Tuner HAL 1.1. La cosa naturale è che, soprattutto, vediamo miglioramenti nella stabilità e nell’efficienza delle prestazioni dei televisori con questa nuova versione. Perché se c’è qualcosa che non va in molti televisori Android, ovviamente hanno meno potenza di quella necessaria per poter gestire il sistema operativo, il che porta a un funzionamento più lento e a molti arresti anomali durante l’utilizzo del televisore.

In questo caso, è solo una pubblicità per gli sviluppatori di questa versione del sistema hardware TV. Quindi è tempo che i produttori adattino questa versione ai loro televisori e poi la rilascino gradualmente. Al momento non si sa nulla su quali TV riceveranno questa nuova versione, ma di certo non sembra che se si possiede una TV con essa Android TV 9Lo riceverai presto sulla tua TV. Quindi sii paziente, perché anche questo aggiornamento non sembra importante quanto l’aggiornamento che ricevono i telefoni cellulari, con un cambiamento senza precedenti nel design. Si prevede che tra qualche mese inizierà ad arrivare sui primi televisori con Android TV.