Google deve aprire il suo Play Store alla concorrenza dopo una sentenza del tribunale statunitense

Lo ha ordinato lunedì un giudice federale di San Francisco Google Apri la tua piattaforma negozio di giochil’app store predefinito sui dispositivi Android, per competere. La decisione, che costringe l’azienda a consentire ad altri distributori di app di entrare nel suo ecosistema, è il risultato di una causa antitrust intentata da Giochi epiciCreatore del famoso videogioco Fortnite.

Epic Games ha accusato Google nel 2020 di aver creato… Pratiche anticoncorrenzialiad esempio pagando i produttori di dispositivi Android per escludere le applicazioni concorrenti. Nel 2023, una sentenza del tribunale si è pronunciata a favore dell’IPIC, culminata con un’ordinanza emessa dal giudice Giacomo Donato.

La sentenza prevede che, nei prossimi tre anni, Google dovrà consentire alle piattaforme di scaricare altre app, ad es Negozio di giochi leggendariDistribuisci i loro prodotti nel Play Store. Inoltre, queste piattaforme avranno accesso al catalogo di applicazioni che Google già offre attraverso il proprio negozio, ampliando la concorrenza.

Un’altra limitazione importante della sentenza è che Google non sarà in grado di pagare gli sviluppatori Garantisci l’unicità delle tue applicazioni Nel Play Store. Inoltre, non potrà obbligarli a utilizzare il suo sistema di pagamento, una pratica che è stata criticata per la sua commissione del 30% sulle transazioni, che incide sulle entrate degli sviluppatori.

Direttore di Epic Games, Tim SweeneyHa festeggiato la decisione, annunciando che il negozio della sua azienda sarà disponibile sul Play Store nel 2025. Ha però avvertito che la battaglia legale contro Google continua a livello globale, poiché La sentenza si applica solo negli Stati Uniti. Sweeney ha sottolineato che questa sentenza fornisce una finestra di tre anni agli sviluppatori e ai produttori per creare un ecosistema competitivo su Android.

Secondo il Dipartimento di Giustizia americano l’azienda tecnologica ha rafforzato la sua posizione dominante su Internet con contratti illegaliAgenzia France-Presse

Google ha espresso il suo disaccordo con la decisione del giudice Donato e lo ha annunciato La sentenza verrà impugnata. A sua discolpa l’azienda sostiene che la sentenza non tiene conto della concorrenza diretta che ha con essa melaun altro colosso del settore che controlla anche l’accesso alle applicazioni nel suo sistema operativo, iOS. Inoltre, Google ha richiesto la sospensione dell’applicazione di queste misure fino alla risoluzione del ricorso.

Nonostante il contrattempo giuridico, la situazione non ha influito in modo significativo sulla posizione finanziaria della casa madre. alfabeto. Secondo i dati di CNBCDopo l’annuncio, le azioni della società sono aumentate dello 0,08% nelle negoziazioni secondarie.

Ripercussioni economiche

Questa sentenza potrebbe avere un impatto significativo sul modello di business di Google e Apple, che sono un modello di business Doppio monopolio Nel mercato delle applicazioni mobili. Entrambe le società addebitano una commissione compresa tra il 15 e il 30% sulle vendite effettuate attraverso le loro piattaforme, cosa che è stata oggetto di critiche da parte di sviluppatori e regolatori.

Nel dicembre 2023, Google è stata giudicata colpevole di aver violato le leggi antitrust in relazione alla sua gestione del Play Store. La società ha accettato di pagare 700 milioni di dollari Come parte dell’accordo, oltre a consentire il download di applicazioni al di fuori della sua piattaforma e dare agli sviluppatori la possibilità di addebitare direttamente agli utenti, evitando così le commissioni addebitate dal Play Store.

Secondo i dati di Torretta di sensorinel 2023 i consumatori hanno speso circa 124 miliardi di dollari in applicazioni mobili. Con questo volume di affari a rischio, la sentenza della corte potrebbe aprire nuove opportunità per gli sviluppatori e le aziende che cercano di competere in un mercato dominato da Google e Apple.

Questa sentenza contro Google rappresenta un progresso negli sforzi per regolare il potere delle grandi aziende tecnologiche. Sebbene il ricorso sia ancora in corso, la sentenza precisa che A Un precedente importante Nella lotta per un ecosistema più aperto e competitivo, non solo negli Stati Uniti, ma anche a livello globale. I prossimi anni saranno fondamentali per vedere come evolvono le dinamiche competitive nel mondo delle app mobile.