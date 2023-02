Grazie alle massicce spese, il Chelsea ha chiuso la finestra di trasferimento

Il Chelsea ha speso circa 225 milioni di dollari durante la finestra di mercato di gennaio, più di tutti i migliori club di Spagna, Italia, Germania e Francia messi insieme.

E la squadra londinese non avrebbe finito.

L’ultimo giorno della finestra di mercato ha portato più attività al Chelsea e alla sua nuova squadra americana. La squadra stava negoziando con il Benfica per acquisire i servizi del centrocampista argentino Enzo Fernandez per 105 milioni di sterline ($ 130 milioni), dopo aver venduto Jorginho all’Arsenal, l’attuale leader della Premier League.

Anche Hakim Ziyech potrebbe lasciare il Chelsea per passare in prestito al Paris Saint-Germain. A sua volta, la squadra parigina ha riferito di aver preso in prestito il portiere costaricano Keylor Navas, che difenderà la porta del Nottingham Forest.

Il Paris Saint-Germain ha scritto su Twitter: “Keylor Navas si unisce alla @NFFC fino alla fine della stagione in prestito, senza possibilità di acquisto”. “Il Paris Saint-Germain augura a Keylor molto successo nel resto della sua stagione con il Nottingham Forest”.

Sette giocatori sono già arrivati ​​allo Stamford Bridge questo mese, tra cui l’esterno ucraino Mykhailo Modric, con un contratto da circa 108 milioni di dollari, e il difensore francese Benoit Badiachel, per 40 milioni di dollari.

Se Fernandes si unisce, ciò porterebbe la spesa del Chelsea a circa $ 350 milioni a gennaio.

Gli accordi arrivano dopo che il Chelsea ha pagato circa $ 280 milioni nella finestra di mercato estiva, il primo con nuovi proprietari guidati da Todd Bohle, che ha acquistato il club a maggio per $ 2,5 miliardi.

Il Chelsea ha dato ai suoi nuovi giocatori contratti lunghi – fino a otto anni e mezzo nel caso di Modric – per consentire al club di suddividere il costo dei trasferimenti tra i contratti e rispettare le regole finanziarie eque.

Fernandes potrebbe essere la firma più costosa di questo gruppo. La quota di trasferimento per il 22enne campione del mondo supererebbe i 100 milioni di sterline ($ 139 milioni ai tassi di cambio di allora) pagati dal Manchester City per Jack Grealish dell’Aston Villa nel 2021.

Proprio ad agosto, Fernandes si è unito al Benfica dal River Plate, per un compenso di circa $ 10 milioni.

Il Chelsea spera che le sue spese folli li aiutino a scalare la classifica della Premier League, dove attualmente si trovano al 10° posto, a 10 punti dai primi quattro, in un tentativo apparentemente tardivo di qualificarsi per la Champions League.

Il PSG conterà su Ziyech per aggiungere un po’ di creatività a centrocampo in vista di un periodo cruciale per i campioni di Francia.

Dall’inizio dell’anno il club non riesce a brillare. Hanno subito due sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato.

Ziyech ha mostrato le sue capacità creative e artistiche con il Marocco ai Mondiali dello scorso anno. Aiuta la sua squadra a raggiungere le semifinali.

Tuttavia, non ha mostrato la stessa forma in Premier League nelle ultime stagioni e non è più titolare allo Stamford Bridge.