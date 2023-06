Guaff affronta il duello adolescenziale contro Andreeva agli Open di Francia

L’americana Coco Gauff ha recuperato da un duro primo set sconfiggendo la russa Mira Adreva in una partita per adolescenti sabato nel terzo turno degli Open di Francia.

Il processo alla fine contava e Gauff, il 19enne finalista l’anno scorso al Roland Garros, vinse 6-7(5), 6-1, 6-1 e sigillò il punteggio con un sinistro dall’altra parte la partita. campo da basket.

Così si è concluso il debutto nel Grande Slam della 19enne Andreeva, che questa settimana è diventata la tennista più giovane a vincere una partita del tabellone principale agli Open di Francia dal 2005.

Anche il secondo classificato dello scorso anno Casper Rudd ha battuto Zhang Qichen nel terzo round del 2018, ponendo fine alla carriera stellare del giocatore cinese.

Ruud, che ha perso la finale dello scorso anno contro Rafael Nadal, ha vinto 4-6, 6-4, 6-1, 6-4.

“Sono molto felice di aver superato le prime tre partite, è stata dura”, ha ammesso Rudd. “Ho avuto più pressione quest’anno rispetto all’anno scorso. L’anno scorso potevo lavorare nell’ombra. Quest’anno ci sono più occhi su di me… Penso che la pressione sia diversa quest’anno”.

Zhang è stato il primo tennista cinese a raggiungere il terzo turno al Roland Garros dai tempi di Kho Sin-Khie nel 1937. Kho ha giocato anche nel quarto turno nel 1936, ma questo è andato troppo oltre per Zhang, nonostante il suo impressionante inizio in campo. Susan Lenglen.

Roud affronterà il cileno Nicolas Jarry, che ha sconfitto l’americano Marcos Girón 6-2, 6-3, 6-7 (7), 6-3.

Ma la campionessa di Wimbledon Elena Rybakina si è ritirata dal torneo prima della partita del terzo turno contro la 132esima testa di serie Sara Sorribes-Tormo a causa di un malore.

“Voglio dare il 100% e ovviamente sono ben lungi dall’essere il 100%”, ha detto il tennista. “Se non riuscissi a respirare, non ci sarebbe alcuna possibilità per me di correre e competere”.

Il duello doveva iniziare alle 11:45, ma invece Rybakina è apparsa in una conferenza stampa per spiegare perché si stava ritirando dal suo secondo torneo del Grande Slam dell’anno.

Rybakina sembrava entusiasta quando ha spiegato che aveva la febbre e non aveva dormito bene le ultime due notti e aveva difficoltà a respirare nella sessione di riscaldamento di sabato. Ha indicato che il medico lo ha informato che c’era un virus “qui a Parigi”.

La sesta testa di serie Holger Rohn ha iniziato la giornata sul campo Philippe Chatrier, eliminando comodamente l’argentino Gennaro Alberto Oliveri che era – classificato 231 – il giocatore con il punteggio più basso ad avanzare al terzo turno quest’anno. Ron ha vinto 6-4, 6-1, 6-3 in meno di due ore.

Yoshihito Nishioka è stato ancora più duro con una vittoria per 3-6, 7-6(8), 2-6, 6-4, 6-0 su Thiago Sebot Wild. Era il suo trentesimo duello agli Open di Francia quest’anno che si estendeva su cinque set. Nishioka affronterà l’argentino Thomas Echeverri, che ha sorpreso il croato Borna Coric (15), 6-3, 7-6, 6-2.