Guterres condanna la distruzione “senza precedenti” e le morti civili nell’attacco israeliano a Gaza

Il segretario generale dell’ONU António Guterres ha sottolineato la devastazione “totale” e il numero “del tutto senza precedenti” di morti civili a seguito dell’attacco militare lanciato dalle forze armate israeliane sulla Striscia di Gaza. “Dopo i ripugnanti attacchi di Hamas del 7 ottobre, la completa devastazione di Gaza e il numero di vittime civili causate dall’esercito israeliano in un periodo di tempo così breve non hanno precedenti”, ha detto Guterres da Kampala, Uganda. – Conferenza dei Paesi Allineati. Guterres ha osservato che tra i morti ci sono 152 dipendenti delle Nazioni Unite, il che è “una tragedia straziante per la nostra organizzazione, per le loro famiglie e per coloro che lavoravano a Gaza”. Ha sottolineato che gli operatori umanitari “stanno facendo del loro meglio per fornire aiuti”, ma “si trovano ad affrontare continui bombardamenti e rischi quotidiani per se stessi e le loro famiglie”. “Le persone muoiono non solo a causa delle bombe e dei proiettili, ma anche per la mancanza di cibo e acqua pulita, per gli ospedali senza elettricità o medicine e per i viaggi estenuanti verso parti più piccole del territorio per sfuggire ai combattimenti”, ha avvertito. Guterres ritiene che il conflitto “deve finire”. Ha aggiunto: “Non mi tirerò indietro dal mio appello per un cessate il fuoco immediato e umanitario e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per evitare che questo conflitto colpisca altri paesi della regione e la Cisgiordania”. Guterres ha fatto riferimento in particolare al Libano, alla Siria, all'Iraq e al Mar Rosso. Ha sottolineato che “rifiutare di accettare la soluzione dei due Stati per israeliani e palestinesi e rifiutare il diritto di creare uno Stato per il popolo palestinese è inaccettabile”.