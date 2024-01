L'Unione Africana chiede la fine immediata della guerra contro i palestinesi

Nel suo discorso durante una delle sessioni del diciannovesimo vertice del Movimento dei Non Allineati, la Guida Suprema dell’Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, ha riaffermato il pieno sostegno della sua organizzazione alla causa del popolo palestinese.

Faki Muhammad ha sottolineato la richiesta dell'Organizzazione Africana per l'immediata attuazione della soluzione dei due Stati per porre fine al conflitto nel Levante.

L’Unione Africana si unisce all’appello all’intero Movimento dei Paesi Non Allineati affinché ottenga un impegno a favore della giustizia e del diritto internazionale per coloro che lottano per la propria libertà e dignità.

Il funzionario ha inoltre sottolineato di aver riaffermato la sua determinazione a rafforzare la cooperazione regionale e ad assumere l'impegno per il mantenimento della sicurezza, della pace e dello sviluppo economico.

Egli ha sottolineato che allo stesso tempo sopportiamo la sfida posta dal persistere dei conflitti, del terrorismo e dell'insicurezza in alcune parti del continente.

I padri fondatori del Movimento dei Non Allineati hanno preferito chiamarlo movimento piuttosto che organizzazione per evitare le ramificazioni burocratiche di una carta fondativa e per rafforzare i suoi valori come movimento per la giustizia sociale e politica, considerato un leader regionale.

Ha sottolineato che molti paesi africani devono ancora affrontare le sfide della piaga del terrorismo e del suo rapido aumento, così come della criminalità organizzata transnazionale che incide sullo sviluppo del continente.

La Guida Suprema dell’Unione Africana ha sottolineato che la riforma delle istituzioni finanziarie, politiche ed economiche globali per raggiungere una maggiore giustizia e uguaglianza globale è una priorità per i paesi dell’Africa e del Sud del mondo.

Dichiaro di richiedere il sostegno del Movimento dei Paesi Non Allineati per gli sforzi dei paesi africani volti a realizzare la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, perché una soluzione permanente per l'Africa in tale organismo contribuirà alla stabilità globale, alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile .

L/a