Haaland preoccupa Pep – AS.com

Erling Haaland non ha lavorato giovedì nell’allenamento del Manchester City ed è dubbio che per l’importante partita contro il Liverpool di sabato all’Etihad possa essere necessario che gli uomini di Guardiola mantengano le loro opzioni in Premier League. L’attaccante norvegese era assente dal taglio della nazionale con la Norvegia, nonostante fosse entrato nella lista preliminare. La sua forma in questa stagione lo ha visto segnare 42 gol in sole 37 partite da quando è arrivato dal Borussia Dortmund.

Tuttavia, la sua partecipazione questo fine settimana è discutibile a causa dell’infortunio all’inguine riportato nella vittoria per 6-0 della FA Cup sul Burnley. Haaland non ha viaggiato per unirsi ai suoi compagni nazionali norvegesi e si è dedicato a cercare di recuperare Con la speranza di arrivare domani, sabato, alla partita decisiva contro il Liverpool.

Gli striscioni e la sua assenza dagli allenamenti del City fanno placare il pessimismo tra gli uomini di Guardiola. Se finirà per saltare la partita, si unirà alla triste assenza di Phil Foden, anch’egli escluso dalla partita dopo essersi ripreso dall’appendicite. Mentre la natura esatta dell’infortunio di Haaland è sconosciuta, suo padre Alfie ha dato un aggiornamento alla TV norvegese: “Il City ha un accordo con un ospedale di Barcellona, ​​quindi sono stati lì per ulteriori controlli e cure”..