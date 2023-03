Non smette mai di brillare: Thiago Almada è il giocatore del mese della Major League Soccer

Thiago AlmadaCentrocampista Atlanta United FCè stato selezionato come Giocatore del mese a febbraio/marzo per l’anno 2023 a Lega calcio.

Almada ha iniziato la stagione 2023 in modo sorprendente, segnando quattro gol e realizzando quattro assist nelle prime quattro partite della stagione per l’Atlanta United, che ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio in quel periodo. Il numero 23 delle “Five Teams” è il primo calciatore nella storia della Major League Soccer a registrare quei numeri nelle prime quattro partite dell’anno.

Nel Round 1, il 21enne centrocampista ha aperto la stagione con due gol decisivi nella vittoria per 2-1 sui San Jose Earthquakes: il gol del pareggio al 93′ e il match-winner – su punizione – al 99′. .

Nella seconda giornata, Almada è stato autore dell’assist per il gol del pareggio contro il Toronto FC, e nella terza giornata è stato autore dell’assist nella vittoria per 3-0 sullo Charlotte FC.

La partecipazione di Thiago Almada è culminata in Gameday 4, con due assist e due gol nella vittoria per 5-1 sui Portland Timbers, per Gameday 4. Almada è solo il secondo giocatore nella storia dell’Atlanta United (dopo Yamil Asado il 20 settembre 2017 contro i LA Galaxy) per segnare due gol e due assist nella stessa partita. Uno dei gol contro “Los Leñadores” è stato un calcio di punizione di livello mondiale, che lo ha reso il primo e unico giocatore della MLS a segnare più gol su punizione.

A partire dal 1 maggio 2022, i 16 assist di Almada sono secondi in MLS, dietro Luciano Acosta dell’FC Cincinnati (19). In quel periodo, i suoi 25 gol (9 gol, 16 assist) si collocano al quarto posto in campionato, rivaleggiando con Daniel Gazdag della Philadelphia Union (30), Hani Mokhtar del Nashville (30) e Luciano Acosta (26). READ Inghilterra | Newcastle cambia faccia al Primo Ministro

Thiago Almada si unisce a Miguel Almiron (una volta) e Joseph Martinez (sei volte) come gli unici giocatori nella storia dell’Atlanta United ad essere riconosciuti come giocatore dell’anno della MLS. A 21 anni e 338 giorni, il vincitore della Coppa del Mondo è stato il calciatore più giovane a ricevere il premio dopo Daryl Dyke (20 anni, 98 giorni) nell’agosto 2020. Almada aveva già vinto il premio di Giocatore dell’anno. Girato due volte nelle prime quattro partite, dopo Javier Chicharito Hernandez (2021), Thierry Henry (2012), Carlos Ruiz (2002) e Kobe Jones (1998).