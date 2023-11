Jose Quintero: “Sarò orgoglioso di indossare la maglia del mio Paese”

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Jose Quintero dell’LDU Quito si sta divertendo molto con la sua squadra e l’esterno ha commentato che se verrà convocato nel trio in futuro, si assumerà la piena responsabilità della questione.

Jose Quintero ha parlato della sua presenza nella Lega di Quito e del suo potenziale a La Tre. API

Il campione in carica della CONMEBOL Sudamericana ha parlato al programma “Federación Postera” dell’emozione di tornare alla convocazione in nazionale: Ha aggiunto: “Come giocatore cerchi sempre di dare il massimo per la tua squadra, e se ad un certo punto mi arriva la richiesta, come ogni ecuadoriano, sarò orgoglioso di indossare la maglia del mio Paese e la difenderò sempre per la morte.”

“Questo è quello che hanno deciso i tecnici e i responsabili della selezione. Continuerò a lavorare giorno dopo giorno per raggiungere gli obiettivi”.Lo ha annunciato José Quintero.

La parte universitaria ha rivelato il motivo del suo soprannome “Choclo”: “Ci allenavamo a Pomaski, quando ero a Coneboro, dove vivevo, dovevo alzarmi alle cinque del mattino per cucinare e mangiare, quindi in pratica arrivavo alle otto, quindi finché non sono arrivato lì, dato che era abbastanza lontano via, ho preso due spighe da mangiare.” , Andando e tornando, e lì i miei colleghi mi chiamavano così.

Jose Quintero sta vivendo il suo momento peggiore nella Liga de Quito e, data la perdita di Angel Preciado, il difensore del Re di Coppe potrebbe essere un ottimo sostituto per l’allenatore Felix Sanchez Bas.