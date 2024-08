Halilovic: dal gioco spezzato del Barcellona all’Olanda abbagliante

Alin Halilovic Completa un ottimo inizio di stagione. Alzò la mano e divenne una delle sensazioni Eredivizzare. In esso Fortuna Sittardolandese, riscopre la sua versione migliore, essendo uno degli attori indiscussi del cast da lui diretto Danny Buijs. Ha segnato due gol nelle prime due partite di campionato. Questo è un fatto che non ha raggiunto sin dalla sua apparizione nei ranghi Dinamo Zagabria. I suoi gol hanno contribuito a ottenere due vittorie molto importanti per le aspirazioni del club.

Il suo inizio sorprendente non è una coincidenza. È entrato nella nazionale olandese solo un anno fa. Durante l’ultima stagione ha già lasciato lampi delle sue innegabili qualità. Il suo allenatore ha scommesso su di lui Ha raggiunto 34 partiteÈ un fatto vitale per un giocatore di talento, perché crea la regolarità necessaria per sentirsi di nuovo un calciatore dopo tanto tempo. Le sue statistiche davano speranza: Cinque gol e due assist. Tuttavia, le sue recenti prestazioni impressionanti dimostrano che il suo livello continua a crescere: Ha segnato quasi la metà dei gol segnati in 23/24.

Ingrandisci Fonte: Bisocrier

L’Inferno di Halilovic

Dopo un’apparizione impressionante in Dinamo Zagabriala sua firma su Barcellona Lo ha elevato nell’Olimpo delle grandi promesse del mondo del calcio. All’inizio non ha trovato il suo posto nella squadra del Barcellona, ​​perché la squadra era piena di stelle. Pertanto hanno scelto di cercare minuti in altri club. I continui trasferimenti, la pressione (è stato chiamato il nuovo Messi), il calo di livello e le poche opportunità che il Barcellona gli ha offerto in prima squadra (ha giocato solo una partita con la maglia del Barcellona) hanno portato alla decisione di entrambe le parti. Per porre fine alla tua relazione. Da quel momento in poi la sua carriera andò in discesa: infortuni, scarse prestazioni e continui cambiamenti nel club. Attraversò l’Italia, l’Inghilterra o il Belgio senza molto successo.

Il 28enne capocannoniere dell’Eredivisie ha trovato stabilità dopo un lungo periodo tra infortuni e senza un club in cui crede veramente. Questa è la prima volta in cinque anni che gioca due stagioni consecutive nella stessa squadra. Si sente uno dei leader e si vede in campo, anche se il suo futuro prima dell’estate sembrava diverso.

Il suo desiderio di tornare in Spagna

Ha parlato l’ex giocatore del Barcellona Laser Lo scorso maggio sul suo futuro. Ha spiegato quali erano le intenzioni sue e del suo club In attesa: “Sittard mi vuole vendere e io voglio tornare in Spagna”.. Inoltre non ha voluto dire la sua destinazione preferita, ma ha condiviso con le squadre che gli sono piaciute di più: “Dalla Liga mi piace il Betis, il Real Madrid e il Girona sta giocando molto bene”..

Ora sembra che la situazione sia completamente cambiata. Il talentuoso esterno partecipa ad una stagione che rilancerà il suo nome. Se gli infortuni lo salvassero, ha abbastanza potenziale per regalare una delle migliori stagioni della sua carriera. Finora è iniziato nel migliore dei modi.

