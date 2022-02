Hanno venduto i cellulari più costosi del mondo e quindi hanno fallito

azienda per vedere il tuofondata nel 1998, ha prodotto Il primo cellulare di lusso al mondo È diventata famosa per i suoi modelli dal design straordinario e per il servizio clienti di fascia alta.

Tuttavia, nel 2017, l’azienda ha annunciato la chiusura della produzione di smartphone. Cosa è successo in questi due decenni circa?

L’inizio della storia del lusso

Nel 1998, Nokia Era il leader nel mercato globale dei telefoni cellulari. Cavalcando l’onda della popolarità, gli ingegneri e i designer dell’azienda sono andati avanti con nuovi progetti ambiziosi.

Nokia ha assunto un famoso designer Franco Nuovo. Nel 1997 ha ottenuto dal management dell’azienda un accordo di sviluppo progettuale.

Nuovo si occupa della progettazione, Nigel Litchfield Divenne capo e Hutch Hutchison divenne capo ingegnere. L’azienda nasce nel 1998. Il nome deriva dalla parola latina “virtus” che significa “eccellente”.

Cellulare fatto a mano

L’azienda ha realizzato obiettivi tecnici e di design e ha nascosto i piani esistenti al pubblico e ai concorrenti. Nuovo ha individuato le caratteristiche chiave dei telefoni Vertu: materiali costosi e durevoli, Gemme e artigianato.

Un’innovazione è stata l’uso di cristallo di zaffiro. Nuovo doveva preoccuparsi di trovare fornitori che realizzassero cristalli di zaffiro oblunghi.

Partenza per un museo

Entro la fine del 2001, il prototipo del futuro telefono era pronto. Il telefono cellulare è stato presentato al pubblico il 21 gennaio 2002 a Musée des Arts Décoratifs di Parigi.

Il nome di battesimo di Vertu era Vertu Signature. Le celebrità e la stampa sono state invitate allo spettacolo. Vertu Signature è disponibile, tra le altre cose, in una cassa in platino e blu zaffiro. Il costo è stato di circa 24mila euro.

Modello Vertu Signature.

Il telefono che aveva un maggiordomo

Un servizio di portineria privato era disponibile per i proprietari di telefoni Vertu. Con questo, non importa quando e dove, il titolare ha contattato il servizio dedicato e con l’ausilio di una pratica assistente personale-Ottieni l’accesso a una vasta gamma di servizi. Queste informazioni includevano prenotazioni di biglietti, prenotazioni di ristoranti e molto altro.

Le recensioni di Vertu Signature sono state positive, ma ottima presentazione e risposta generale Non ha garantito il successo. C’erano solo pochi prototipi pronti all’epoca e i telefoni Vertu sarebbero stati messi in vendita a metà del 2002.

Vertu ha dato ai clienti la possibilità di ordinare modelli in anticipo Ha promesso di iniziare le vendite nell’agosto 2002. Il marchio ha lanciato una massiccia campagna promozionale in tutto il mondo.

L’ascesa di Vertu

Nuovo e Lichfield hanno pensato di creare un nuovo modello più prodotto in serie. Passa alla storia come Vertu Ascent. È stato progettato come un telefono sportivo. Ciò ha presentato agli sviluppatori una serie completamente nuova di sfide.

Il primo problema è stata la scelta del materiale per il caso. Il materiali preziosi Non corrispondeva alle specifiche dichiarate. Hanno provato diverse opzioni disponibili per vedere se un particolare materiale avrebbe funzionato.

Il primo grande successo

Vertu Ascent è stato lanciato nel 2004. Il costo del modello era 4500 euro. Aveva un vetro zaffiro molto resistente e un display a colori ad alta definizione.

Nel 2006, l’azienda ha rilasciato l’edizione limitata Leggende dell’ascesa dell’ippodromoPrende il nome dal circuito automobilistico più famoso del mondo. Il suo nome è inciso a laser sul pannello posteriore con accanto l’immagine del brano.

Vertu’s Ascent aveva l’impronta di un’auto sportiva.

costellazione del lusso

Nel 2006 è stato lanciato Vertu Constellation. Una delle caratteristiche principali del modello era il design originale. costellazione Aveva una tastiera in ceramica. Il costo del modello variava da 3,7 a 4mila euro.

Il successo di Constellation segna l’abbandono definitivo di Nuovo dalla sua posizione di capo progettista di Nokia. Da allora si è concentrato esclusivamente su Vertu.

Un telefono che costa più di 215.000 dollari

Le collezioni in edizione limitata dell’azienda sono state prodotte in collaborazione con famosi designer o marchi. Il costo di questi modelli è aumentato a Centinaia di migliaia di dollari.

Pertanto, la gamma Vertu Signature Kissho a tema giapponese è stata lanciata nel 2010 e includeva solo quattro telefoni per $ 215.720. Il designer era l’artista giapponese Kazumi Moroz.

Virtu Signature Kischu, di cui c’erano solo 4 unità.

Cellulare Ferrari

Nel 2008, l’azienda ha celebrato il suo primo decennio con il Vertu Signature aggiornato. differiva dalla prima versione con un restyling, per il resto il modello è rimasto lo stesso, Nessuna fotocamera o supporto Internet.

Nello stesso anno viene lanciata la Vertu Ascent Ti, che continua la serie sportiva dell’azienda, in collaborazione con la Ferrari, che definisce Caratteristiche del progetto E alcune altre soluzioni.

Avevano Logo Ferrari davanti e dietro. Il coperchio della batteria è simile a un telo per auto. E il suono del motore Ferrari F430 e 612 Scaglietti è stato installato sul telefono come suoneria.

Modello Vertu con riferimenti alla Ferrari.

Concorso iPhone e BlackBerry

Nel 2010 è stato rilasciato il primo smartphone di Vertu, il Constellation Quest. Usato Simbiano come sistema operativo.

Il modello esisteva in diverse versioni: una versione con cassa in acciaio inossidabile lucido, pelle nera e chiavi in ​​zaffiro costava 7800 euro, e la versione più costosa con cassa in oro e chiavi in ​​zaffiro nero per 21500 euro.

Il telefono è stato posizionato come un’ottima soluzione per gli uomini d’affari, ma l’azienda Impossibile superare BlackBerry o iPhoneche stava rapidamente guadagnando slancio.

La caduta di Nokia che ha colpito Vertu

Vertu dipendeva ancora da Nokia. Nonostante la capogruppo stesse bene, non ci sono stati particolari problemi, ma nel 2010 la situazione ha cominciato a deteriorarsi rapidamente.

Nel 2007, Steve Jobs Lanciò il primo iPhone, che aveva, tra le altre cose, una funzione multi-touch. Nel 2008 è apparso il sistema operativo Android. Il mercato era scettico.

Recuperare il ritardo con il software Symbian, Windows Phone e iOS sembrava un compito impossibile. Ma mantenendo Symbian, Nokia era tornato di nuovo. Un anno dopo, la quota di mercato di Nokia era scesa dal 39% al 24%.

Risposta tardiva su iPhone

Nel 2011, Vertu ha lanciato il suo primo telefono touch screen, il costellazione della virtù T. Nonostante l’innovazione, la maggior parte degli esperti ha sottolineato che è arrivato 4 anni dopo l’iPhone.

Nel 2010, Stefano Elop Diventa il nuovo manager di Nokia. Dopo un po’, pensa vendere virtù. Nel 2012 svedese I partner di EQT hanno pagato più di 200 milioni di euro al marchio di lusso.

Passato da Symbian ad Android. Il primo modello a ottenere questo sistema operativo è stato il Vertu Ti, che è stato rilasciato nel 2013. Android avrebbe dovuto rendere Vertu non solo un telefono bello e affidabile, ma anche funzionale.

Quasi diventato iPhone Il principale concorrente di Vertu. In primo luogo, ha confermato lo stato. In secondo luogo, i modelli di iPhone possono anche essere tempestati di diamanti e ricoperti di oro e altri metalli preziosi.

Dalla raffinatezza al cattivo gusto

I modelli Vertu sono stati criticati dalla stampa per essere troppo ricchi. I telefoni erano considerati di cattivo gusto. Anche l’immagine e lo stile mutevoli dei ricchi moderni hanno giocato la loro parte nel declino di Vertu.

Negli affari, gli standard per molti lo sono Elon Musk e Mark Zuckerberg, ma è difficile immaginarli con Vertu. È anche raro vedere pop star o attori famosi con i loro telefoni.

Nel 2014, EQT Partners ha tentato di ripristinare lo status quo: Ristrutturazione, lancio e modifica del senior management. Ma tali misure non hanno prodotto risultati tangibili.

Cobra fino alla fine

Alla fine del 2014, le perdite della società ammontavano a 65 milioni di dollari. Nel 2015 Vertu è stata nuovamente venduta. Il nuovo proprietario era un fondo Partecipazioni Godin di Hong Kong.

Nel 2017, a causa di pesanti perdite, Godin Holdings ha liquidato Vertu e lo ha venduto all’uomo d’affari turco Hakan Ozan. Il costo della transazione è stato di $ 61 milioni.

Vertu ha annunciato il lancio del costoso ed esclusivo telefono Signature Cobra Limited Edition. Era una riedizione di un altro modello costoso dell’azienda, il Vertu Signature Cobra.

Il corpo del telefono era circondato da una forma di cobra il cui corpo era decorato con 439 rubini e gli occhi erano fatti di due smeraldi. Il costo del telefono era di 360 mila dollari. È stato consegnato ai clienti in elicottero.

Il Vertu Signature Cobra aveva solo 8 unità.

A fine giugno 2017 è stata annunciata una partnership tra Vertu e il colosso tecnologico cinese. TCL Per 40 milioni di dollari, Vertu ha acquisito il diritto di utilizzare la tecnologia TCL nei suoi telefoni cellulari. Il marchio prevede di produrre circa 30mila telefoni.

Il 13 luglio 2017 le sofferenze di Vertu sono terminate: la società ha annunciato che avrebbe cessato l’attività. Ciò ha comportato il licenziamento di 200 dipendenti altamente qualificati. I debiti della società ammontavano a 165 milioni di dollari.

Nel corso della sua storia, Vertu Ha venduto circa 500 mila telefoni. Ozan mantiene i diritti sul marchio e sulla tecnologia.