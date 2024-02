HAWKED, il nuovo sparatutto PvPvE free-to-play, arriva su Xbox, PlayStation e PC

Negli ultimi anni, gli FPS a discesa sono diventati molto popolari. Il genere è ancora giovane, quindi c'è sempre spazio per nuove proposte che cercano di offrire un'esperienza unica e distintiva. Agganciatal'ultimo progetto di I miei giochiVuole trovare il suo posto nel mercato.

Recentemente, LEVEL UP ha avuto l'opportunità di partecipare ad una tavola rotonda con altri membri della stampa. Lì, il produttore esecutivo Andy Duthie Responsabile delle pubbliche relazioni Emre Schouten Hanno parlato approfonditamente del presente e del futuro di questo nuovo progetto.

Per coloro che non lo sanno, Agganciata quello Sparatutto PvPvE Dove i giocatori devono esplorare un'isola e risolvere enigmi per estrarre tesori e artefatti speciali. Ovviamente sarà una missione complicata perché sulla mappa sono presenti mostri in zone strategiche e altre persone con lo stesso obiettivo.

Questa è nuova Libero di giocare Ha debuttato in formato Early Access a 30 novembre 2023 Attraverso Steam e il lettore MY.GAMES. Durante questo periodo, gli sviluppatori hanno raccolto feedback e feedback dai giocatori per migliorare l'esperienza in futuro.

HAWKED debutta su PC, Xbox Series

Ora, Agganciata Adesso è pronta per fare il suo debutto. La parte migliore? È stato spostato anche su console, come promesso.

Nello specifico, è ora disponibile il gioco gratuito Xbox Serie X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 E Computermentre c'è una porta per Xbox One Arriverà più tardi. La buona notizia è che esiste la funzionalità cross-play, quindi gli utenti potranno giocare insieme indipendentemente dalla piattaforma. Per celebrare la premiere, i fan potranno ottenere premi gratuiti attraverso l'iniziativa Twitch cade.

Il 15 febbraio è stato anche rilasciato N. 1: Ribelli, la prima stagione di contenuti che introduce una nuova missione, 3 nuovi artefatti, nuovi potenziamenti e altro ancora. Allo stesso modo, il gioco ha ricevuto una patch del primo giorno che implementa modifiche all'interfaccia utente e ulteriori miglioramenti della qualità della vita.

I giocatori di HAWKED potranno ricevere interessanti ricompense su Twitch

L'importanza dell'accesso anticipato al futuro di HAWKED

Lancio ufficiale di Agganciata Su console e PC è un traguardo importante per I miei giochiAnche se arrivare a questo punto richiede molto lavoro dietro le quinte. Nello specifico, il periodo di accesso anticipato è stato fondamentale per dare forma alla versione attuale.

Alla tavola rotonda, Andy Duthie ha parlato dell'importanza di ascoltare il feedback degli utenti, anche prima del rilascio di un'app Periodo di accesso anticipato. In questo senso, spiega che il gioco è stato realizzato sulla base delle opinioni dei collaboratori dello studio, dei creatori di contenuti e, naturalmente, dei giocatori che hanno partecipato alle sessioni alpha e di accesso anticipato.

“Non ho avuto l'opportunità di farlo in passato, quindi era qualcosa che volevo davvero fare Agganciata. Quindi lo facciamo da prima dell'accesso anticipato. Facciamo molto com.playtest “Direttamente con i giocatori prima che la partita fosse pronta e abbiamo iniziato ad ascoltarli”.

HAWKED sarà un gioco in continua evoluzione

“Una cosa dei giocatori è che parlano sempre del problema, ma non ti dicono la soluzione. Quindi ascoltiamo quali sono le lamentele e poi proviamo a lavorare in modo da poter dare loro ciò di cui hanno bisogno invece di quello che vogliono sempre.”

Le opinioni dei fan sono state fondamentali per rifinire alcune parti del gioco. In effetti, Andy Duthie lo sottolinea Movimento dei personaggi È migliorato significativamente durante il periodo di accesso anticipato, tra gli altri aspetti. Nella lista delle priorità per il futuro ci sono i metodi PVP.

“L'azione non era pronta come volevamo, motivo per cui abbiamo rilasciato il gioco in accesso anticipato perché volevamo capire su cosa si concentravano i giocatori e dove vedevano problemi, per poi integrare tutto questo nel gioco (… .)”Abbiamo trascorso molto tempo concentrandoci su questo per ottenere morbidezza e sensazione. Il bene. Le meccaniche di tiro erano sempre buone, ma il movimento era meno buono. Ora, Siamo davvero felici Il produttore lo ha commentato e crediamo che sia pronto per il lancio su console.

HAWKED ha una premessa molto interessante

Ma dicci, quale parte di questo gioco gratuito ha attirato di più la tua attenzione? Ve lo leggiamo nei commenti.

Agganciata Disponibile per PS4, PS5, serie Xbox clicca qui Per leggere altre notizie ad esso relative.

