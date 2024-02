Microsoft conferma ancora una volta che sta lavorando alla prossima generazione di console Xbox

Microsoft ha confermato il proprio impegno a continuare la produzione delle console Xbox.

In Speciale podcast pubblicato staserain cui Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Botti hanno spiegato come sarà il futuro della divisione Xbox in termini di esclusività, Game Pass e altri aspetti, e l'azienda di Redmond ha dichiarato che sta preparando diverse novità in termini di hardware, inclusa la “prossima generazione” di Xbox.

Sarah Bond ha spiegato che “questo Natale” faranno alcuni annunci hardware (che potrebbero essere la presunta revisione per la serie Xbox, ma stanno anche lavorando sulla console Xbox di prossima generazione.

A questo proposito ovviamente non ha fornito dettagli né una data precisa, ma ha detto che si tratterebbe del “più grande salto tecnico” che abbiamo visto in termini di hardware e che l'obiettivo è offrire ai creatori di videogiochi il meglio possibile piattaforma.

Ciò a cui ha accennato è che la prossima console avrà ancora una volta la retrocompatibilità con le generazioni precedenti, poiché Bond ha insistito sul fatto che gli utenti possano tranquillamente costruire la propria libreria sapendo che potranno continuare a usarla in futuro, e che questa funzionalità sarà migliorata. non si applica non solo ai giochi, ma si applica anche ai salvataggi nel cloud o al cross-play.