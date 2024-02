Ho testato queste cuffie Sony un anno fa e le consiglio ancora in termini di design, suono e cancellazione del rumore

Se cerchi delle cuffie wireless con un buon rapporto qualità prezzo queste cuffie Sony sono quelle che sceglierei e ti spiego perché

Il design è uno dei punti di forza di queste cuffie Sony, sono molto comode // Foto: Beatriz Alcántara Gil

Era l'ottobre del 2022 quando Ho recensito i Sony LinkBuds S, cuffie wireless di Sony, a partire da 199,99 euro. È passato più di un anno da quell'evento, ma i Sony LinkBuds S Mi sembrano comunque un ottimo acquisto. Tanto Per la sua qualità e per i grandi sconti In cui brillano. Se vuoi che le cuffie complete ottengano il massimo, sono un'opzione di successo garantita.

Dopo averle utilizzate quotidianamente per settimane, posso dire che queste Sony LinkBuds S sono proprio questo Una delle cuffie più comode Ci ho provato finora. La sua qualità del suono è buona, oltre alla sua compatibilità con Codifica LDAC, destinato alle cuffie più costose. D'altra parte, posso assicurarti che lo hanno fatto Eccellente cancellazione attiva del rumoreOltre ad un'autonomia superiore alle 25 ore.

Come ho detto prima, il prezzo al dettaglio consigliato per queste cuffie Sony è di € 199,99. Ma, Di solito hanno offerte molto buone Su Amazon E In MediaMarketDove può anche essere trovato Meno di 120 euro. Sono in vendita anche i Sony LinkBuds S Nei componenti del computeranche se gli sconti qui di solito non sono così evidenti.

Sony Link Buds S Vedi su Amazon.es: Sony Link Buds S

Perché consiglio i Sony LinkBuds S

Vale la pena iniziare commentando il design delle Sony LinkBuds S, poiché è uno degli aspetti per cui vale la pena acquistarle. Il suo design compatto e leggero (Solo 4,8 g per auricolare). Stai molto comodo Anche quando lo usiamo per diverse ore di seguito. Inoltre, la sua forma lo rende facile da usare Tengono perfettamenteÈ anche fondamentale per la cancellazione passiva del rumore.

I Sony LinkBuds S sono dotati di driver dinamici da 5 mm che riproducono il suono Buona qualità del suono in diverse situazioni. Puoi utilizzare queste cuffie per ascoltare musica, audio di WhatsApp o audio di videogiochi e in ogni caso godrai di un suono chiaro e potente. Inoltre, va notato che lo hanno Supporta il codec LDACtipico delle cuffie più costose che garantiscono un'ottima qualità del suono.

Un'altra cosa che mi piace molto di queste cuffie è Cancellazione attiva del rumore. Dopo averlo testato per settimane, posso assicurarti che è così Eccellente nel silenziare il rumore al di fuori. Non importa se viaggi in aereo, se stai attraversando un centro commerciale affollato o se hai dei lavori di costruzione vicino a casa, indossa queste cuffie LinkBuds S e potrai ascoltare la musica senza che nessuno o niente ti disturbi. È senza dubbio una delle migliori cuffie con cancellazione del rumore.

I Sony LinkBuds S ottengono buoni voti anche in termini di autonomia. Se utilizzato con la cancellazione del rumore, dura circa 6 ore consecutive, Raggiunto 20 ore con questo caso carico. La tua indipendenza sarà molto maggiore se non silenzierai i rumori esterni, Fino a superare le 25 ore il totale. A proposito, queste cuffie sono compatibili con ricarica rapidaIn soli 5 minuti ottengono energia per 1 ora di musica.

Sony Link Buds S Vedi su Amazon.es: Sony Link Buds S

Queste cuffie contengono: Connessione Bluetooth Permettendoti di usarlo con il tuo telefono cellulare, computer o tablet senza il fastidio dei cavi. Ti raccomando Installa l'app Cuffie Sony sul tuo telefono, così puoi personalizzare la tua esperienza con un gran numero di funzioni. A proposito, l'hanno fatto Connessione multipuntoCioè, puoi collegarli a due dispositivi diversi contemporaneamente.

È passato più di un anno dall'ultima volta che ho recensito queste cuffie Sony LinkBuds S, ma le ricordo ancora bene Le belle sensazioni che mi hanno lasciato. Per questo motivo e perché sono un'abitudine Sconto di circa 70 euroConsiglio l'acquisto Su Amazon Anche In MediaMarket.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, Iscriviti al canale Andro4all ufficiale e approvato su WhatsApp.

Unisciti alla conversazione

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa storia, Andro4all riceve una commissione. si unisce Al canale di transazione Andro4all Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.