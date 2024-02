Chi sono i fondatori di Google e come sono arrivati ​​​​al vertice?

Google Ha segnato un prima e un dopo nella storia della tecnologia. Il motore di ricerca più utilizzato al mondo È stato creato nel 1998 da Larry Page e Sergey Brin, 25 anni e studenti della Stanford University. Sì, due giovani brillanti con un'idea semplice (organizzare efficacemente le informazioni sul web) hanno cambiato la storia di milioni di persone e hanno portato ai massimi livelli la loro creatività.

La storia dietro la fondazione di Google Gli americani studiavano in quell’università una laurea in informatica: anche se il nome originale del motore di ricerca sarebbe stato BuckRub, Page e Brin scelsero di modificarlo ispirandosi al termine matematico “googol”, che rappresenta il numero da 10 a la potenza di 100. La selezione non è stata casuale, ma piuttosto indicava l'obiettivo di gestire la grande quantità di dati raccolti in rete.

Gran parte del successo degli illustri studenti, che avevano solo 25 anni quando crearono la multinazionale, si basò sull'adattabilità: Google era in grado di lavorare su qualsiasi computer, anche quelli considerati di fascia bassa. Il laboratorio dei geni inizialmente erano le loro camere da letto all'interno delle loro umili case. Essere riconosciuti in tutto il mondo non era ancora nei loro piani.

immagine.png Larry Page e Sergey Brin, 25 anni, quando crearono Google.

Con quelle infrastrutture e strutture improvvisate, gli imprenditori andarono alla ricerca di finanziamenti.David Filo, uno dei fondatori di Yahoo!, li ha esortati a sviluppare la propria azienda e, sulla base di questa crescita sostenibile con un sistema sviluppato, a cercare investitori. Andy Bechtolsheim, presidente di Sun Microsystems, scommise e diede loro un assegno di 100.000 dollari. Google Incorporated ha già brevettato il mercato. Nel settembre dello stesso anno l'azienda aveva già alcuni propri uffici a Menlo Park, in California. Sebbene il motore di ricerca fosse ancora nella sua fase sperimentale (test, non finale), il numero di visite superava le 10.000 visite al giorno. Già nel 1999, l'impero cominciava a prendere forma: Sequoia Capital e Kleiner Perkins acquistarono asset per 25 milioni di dollari, una mossa che avrebbe catapultato Page e Brin verso la celebrità. I modesti spazi di lavoro cambiarono sede e i dipendenti si trasferirono nel Googleplex di Mountain View; Lì esistono ancora gli edifici principali dell'azienda. lontano dal motore di ricerca, L'azienda ha ampliato i propri orizzonti ed è diventata proprietaria del mercato di alcuni prodotti e servizi diventati oggi essenziali. immagine.png Azienda Google. Gmail è il servizio di posta elettronica più utilizzato al mondo; YouTube è diventata la piattaforma video leader a livello internazionale; Qualcosa di simile Questo accade con Google Earth e Google Maps, che sono diventate applicazioni popolari sui telefoni cellulari quando si tratta di spostarsi per le strade e trovare luoghi. Anche altre utilità, come Google Libri e Google News, sono all'avanguardia. D'altro canto Chrome, lanciato nel 2008, ha sovraperformato tutti i suoi concorrenti e conta più di 900 milioni di utenti. La diversificazione è stata una delle chiavi per un'azienda che ha saputo premere il tasto giusto nel momento preciso, quando il boom del web era appena iniziato. Sergey Brin, che ricopre il ruolo di presidente della società di software Alphabet, è una delle persone più ricche oggi e vale circa 117 miliardi di dollari. Per quanto riguarda l'ingegnere Larry Page, la rivista Forbes lo ha classificato come il quinto individuo più ricco del mondo, con un patrimonio pari a 112 miliardi di dollari.

