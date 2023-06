HubSpot integra un assistente ai contenuti basato sull’IA generativa in CRM| Presente

La tecnologia è diventata un alleato essenziale per i team di vendita in Spagna, secondo uno studio di HubSpot intitolato “Artificial Intelligence and its Impact on Business Productivity”, in cui sono stati intervistati 250 professionisti delle vendite. Vendite nel nostro paese, la maggior parte delle aziende spagnole utilizzano tecnologie per Migliora i processi di marketing, vendita e servizio clienti. Tra questi, l’IA sta guadagnando posizioni grazie al suo potenziale di automazione e, con la diffusione dell’IA generativa, sta acquisendo una dimensione significativa.

Con questa prospettiva, Asse sviluppato un Un nuovo assistente ai contenuti basato sull’IA generativa Ora è disponibile per tutti gli utenti della tua piattaforma CRM. Il suo obiettivo è aiutare i professionisti del marketing, delle vendite e del servizio clienti a creare e condividere contenuti rapidamente, aumentando la loro efficienza e liberandoli da attività banali in modo che possano dedicare il loro tempo a lavori più preziosi. Come spiegano i suoi creatori, questo strumento è in grado di generare testi strutturati e ottimizzati per SEO, il che aiuta a posizionare meglio i messaggi nei motori di ricerca.

Shelly Purcell, direttore marketing senior di HubSpot per Iberia e America Latina, commenta che il suo obiettivo è fornire ai suoi clienti “gli strumenti più avanzati ed efficaci Promuovi le tue strategie di contenuto. Con il lancio di questo strumento, stiamo consentendo a più professionisti del marketing, delle vendite e del servizio clienti di trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale e ottenere risultati eccezionali nei loro sforzi, perché l’intelligenza artificiale è sicuramente qui per restare e non c’è motivo di temerla. “

Intelligenza artificiale per guidare le vendite

Uno studio di HubSpot afferma che l’89% degli addetti alle vendite in Spagna è impiegato Automazione nel processo di analisi del cliente E il 76% ritiene che questa tecnologia possa avere un impatto significativo sul proprio lavoro. Di quei professionisti che già utilizzano l’IA nella loro vita quotidiana, il 51% afferma che consente loro di risparmiare tra 1 e 3 ore al giorno e il 29% pensa che sia tra le 3 e le 6 ore. Secondo HubSpot, ciò ha portato il 67% delle aziende spagnole ad aver già investito nell’intelligenza artificiale e si prevede che il 70% continuerà a farlo quest’anno. L’88% degli intervistati concorda sul fatto che questa tecnologia sia molto utile, soprattutto per attrarre nuovi clienti e personalizzare il contatto con loro. Inoltre, l’86% ha affermato che questo tipo di strumento li aiuta ad aumentare le vendite.

Sebbene l’intelligenza artificiale e altri strumenti incentrati sull’automazione stiano già diventando una realtà e vengano utilizzati nei settori del marketing, delle vendite e del servizio clienti, i responsabili di questo studio sottolineano che Questa tecnologia non è la risposta a tutte le sfide affrontate dalle aziende, ma possono essere di grande beneficio. Tra le sfide che riguardano i reparti commerciali spagnoli ci sono la difficoltà di attrarre nuovi clienti, l’aumento delle spese e la diminuzione dell’efficienza e della produttività aziendale. Inoltre, il 41% dei professionisti intervistati ha ammesso che uno dei punti cruciali del proprio lavoro è stabilire un contatto personale e umano durante il processo di vendita, che richiede un tocco personale. Ecco perché HubSpot considera l’IA focalizzata sull’automazione dei processi e sul miglioramento della produttività nelle attività relative alla creazione di contenuti, in modo che i team possano concentrarsi proprio su quelle attività in cui un elemento umano è essenziale.

Ricardo Gomez