I Blue Jays acquisiscono Chris Bassett per 63 milioni di dollari, per tre anni

Il lanciatore giusto Chris Bassett I Toronto Blue Jays hanno accettato un contratto triennale da 63 milioni di dollari, in attesa di Madi, hanno rivelato ESPN Fonti vicine all’affare, cementando la profonda rotazione con uno degli antipasti più costanti sul monte nell’ultimo mezzo decennio.

Bassett, che compirà 34 anni a febbraio, è stato uno dei debuttanti più in voga sul mercato e comanderà il terzo stipendio annuo più alto tra i free agent. Jacob De Grum S Justin Verlander. Bassett ha ricoperto un posto simile negli ultimi anni, poiché la sua ERA 3.29 dal 2018 si colloca all’undicesimo posto nella MLB tra i lanciatori con almeno 100 partenze.

L’accordo aggiunge Bassett a una rotazione che include già All-Stars. Ecco Manoah S Kevin GusmannAccanto José Berrios, che lo scorso anno ha firmato un contratto a nove cifre ma ha faticato. I Blue Jays, che sono arrivati ​​secondi nel ferocemente competitivo AL East, sono stati spazzati via nella Wild-Card Series dai Seattle Mariners.

L’aggiunta di un lanciatore del calibro di Bassett aiuta sicuramente la squadra a tenere il passo. Bassett ha fatto una carriera confusa tra i battitori con un’ampia varietà di lanci: una palla veloce che colpisce 93 miglia all’ora ma atterra con precisione millimetrica insieme a un cutter veloce, una palla scorrevole e una palla curva e di cambio. Bassett è stato uno sviluppo tardivo: una scelta del 16 ° round dell’Università di Akron che si è trasferita nel commercio di Jeff Samardzija dai Chicago Cubs agli Oakland Athletics, dove è diventato una presenza solida e ben approvata nel club e nella rotazione.

Quando Oakland ha fatto saltare il proprio roster questa primavera, Bassett è andato ai New York Mets, dove ha lanciato 181,2 corse in carriera e ha registrato un’ERA di 3,42. Con gli infortuni limitati a DeGrom e Max Scherzer, Bassett ha fatto il maggior numero di partenze e ha lanciato il maggior numero di inning per i Mets, fornendo un supporto vitale mentre gli infortuni minacciavano di far deragliare la stagione.

In otto stagioni di major league, Bassett ha raggiunto un record di 46-34, con un’ERA di 3,45, 671 strikeout e solo 228 passeggiate in 737,1 inning lanciati. Ha vinto il Cy Young Award nelle stagioni 2020 e 2021, ma si è imposto come free agency con la sua prestazione stellare per i Mets nel 2022.

New York ha aggiustato la sua rotazione quest’inverno, aggiungendo Verlander, Kodai Singa S José Quintana Per coprire i posti vacanti in Bassett, DeGrum (che ha firmato un contratto quinquennale da 185 milioni di dollari con i Texas Rangers) e Taeguan Walker (che è andato ai Philadelphia Phillies). per quattro anni e 72 milioni di dollari. Nel frattempo, Toronto continua a concentrarsi sull’avvio dello spettacolo, una tattica che ha avuto risultati contrastanti negli ultimi anni.

Ha dato i Blue Jays Hyun Jin Ryu Contratto quadriennale da 80 milioni di dollari in vista della stagione 2020. Sembrava fantastico in una stagione 2020 accorciata dal COVID, incoerente nel 2021 e ha subito un intervento chirurgico a Tommy John sei mesi fa. Lo scorso inverno, Gausman ha firmato un contratto quinquennale da 110 milioni di dollari ed è stato una parte vitale della rotazione con la giovane stella Manoah. La Prius ha impedito al suo contratto di sette anni da 131 milioni di dollari di raggiungere la libera agenzia questo inverno.

Toronto, che è stato scambiato all’inizio di questo inverno per un esterno Teuscar Hernández a Seattle e la scorsa settimana ha firmato un contratto di free agent con il quarterback Kevin Kiermayerritorna con un potente crimine che include Vladimir Guerrero jr.E il Beau BechetE il Giorgio Springer S Matteo Chapman. Fonti hanno detto che i Blue Jays continuano a discutere di scambiare un gran numero dei loro ricevitori, gli All-Stars Alessandro Kirkveterano Danny Jansson e ascendente Gabriele Morenoe le squadre mostrano ancora grande interesse.