I figli gemelli di Itatí Cantoral passeggiano per l’Italia con le loro amiche

Attraverso il suo Instagram, Figli gemelli Petalo sagomato 49 anni, visto per strada L’Italia con le sue amiche.

E come ha rivelato Petalo sagomato Sui loro siti di social network, È in vacanza con i suoi due figli gemelli, Roberto ed Eduardo Santamarina. 23 anni in Italia.

Ma comunque I gemelli di Itatí Cantoral non sono venuti da soli, dato che sono entrambi in vacanza con le loro amiche. Come dimostrano le recenti uscite dell’attrice.

Itatí Cantoral e i suoi gemelli si godono una vacanza in Italia

Come già affermato, I figli gemelli di Itatí Cantoral sono in vacanza in Italia con le loro amiche e la loro madreVisto per le strade Venezia .

Ma secondo le sue foto su Instagram, Itatí Cantoral, i suoi gemelli e le loro amiche si sono trasferiti in diverse città d’Italia COME:

Va ricordato che Eduardo, figlio di Itatí Cantoral, vive a Londra e studia recitazione e si gode questo viaggio attraverso l’Italia con sua madre e i suoi fratelli.

Maria Itati è in vacanza con i suoi fratelli e la madre Itati Cantoral

Sui siti di social network, Itatí Cantoral racconta com’è stato il suo viaggio di famiglia in ItaliaÈ accanto ai suoi due figli gemelli, che sono accanto alle loro amiche.

Tuttavia, nelle foto Itatí Cantoral è in tournée in Italia con i suoi gemelli e le loro amicheAnche visualizzato La sua terza figlia, Maria Itati 16 anni.

Anche sugli account Instagram dei suoi figli gemelli e della figlia Maria Itati si possono vedere le foto dei loro viaggi con la condorle Itati in Italia.