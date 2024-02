I legislatori brasiliani hanno firmato una richiesta per perseguire penalmente il presidente Lula da Silva per le sue dichiarazioni contro Israele

Luiz Inacio Lula da Silva (EFE/André Borges)



Martedì scorso l'opposizione brasiliana ha presentato una richiesta Processo di impeachment contro il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, A chi hanno paragonato gli attacchi israeliani Striscia di Gaza Con il olocaustoCiò ha portato ad una dura reazione da parte del governo israeliano.

La richiesta di “impeachment” è stata avanzata dal rappresentante Carla Zambellidel Partito Liberale (PL), ha ricevuto almeno un certo sostegno 108 deputatiTra loro ci sono 27 partiti alleati del governo, secondo l'elenco che la stessa deputata Zambelli ha pubblicato attraverso il suo account sul sito X.

Sebbene il partito al governo non abbia la maggioranza in entrambe le camere del Congresso, difficilmente verrà avanzata una mozione di impeachment: Lula è già stato protagonista di diversi tentativi di destituirlo. isolamento Da quando è entrato in carica nel gennaio 2023.

L'iniziativa si concentra dopo aver considerato le dichiarazioni di Lula “Atto ostile contro uno Stato estero”In riferimento a un potenziale pericolo di compromettere la neutralità o la sicurezza nazionale del Brasile. “Questa richiesta non è una spavalderia contro Lula… è un'azione in difesa della sicurezza nazionale”, ha detto Zambelli sui social.

Inoltre, è stata presentata una mozione di sconfessione contro il presidente brasiliano, firmata da 53 deputati e guidata dal rappresentante Giulia Zanattaanche da PL.

La polemica è nata in seguito alla dichiarazione di Lula durante una conferenza stampa in Etiopia, dove ha paragonato la situazione nella Striscia di Gaza alle azioni commesse da Hitler: “Ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza al popolo palestinese non è esistito in nessun altro momento storico. In effetti, era lì quando Hitler decise di uccidere gli ebrei.

La risposta di Israele è stata immediata. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro degli Esteri Israel Katz hanno condannato fermamente le dichiarazioni di Lula, dichiarando che anche il presidente brasiliano “Persona indesiderata” Fino a quando non ritratta le sue parole. Questa situazione si è aggravata fino a incidere sulle relazioni diplomatiche, come è stato evidente nel trattamento riservato all’ambasciatore brasiliano in Israele, che è stato convocato al Museo dell’Olocausto invece che al Ministero degli Affari Esteri, una mossa che è stata interpretata come una mancanza di diplomazia da parte di Brasile.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro degli Esteri Israel Katz hanno condannato fermamente le dichiarazioni di Lula, dichiarando il presidente brasiliano “persona non grata” finché non ha ritrattato le sue parole. (Reuters/Ronen Zvulun)

Il governo brasiliano, attraverso il ministro degli Esteri Mauro Vieira e la first lady Rosangela da Silva, ha difeso la posizione del presidente, sottolineando che le sue dichiarazioni erano dirette contro le azioni del governo israeliano e non del popolo ebraico. “Il discorso si riferiva al governo genocida, non al popolo ebraico. Cerchiamo di essere onesti nelle nostre analisi“, pubblicato dalla First Lady sulla piattaforma X.

Intanto lo scenario al Congresso brasiliano si complica per Lula, che attualmente non dispone della maggioranza. La presentazione della mozione di impeachment aggiunge uno strato di tensione politica in un momento già carico delle ripercussioni internazionali delle sue dichiarazioni. Sebbene le possibilità di successo dell’assunzione di responsabilità appaiano scarse, la situazione evidenzia le complessità della diplomazia e della politica interna nel contesto più ampio delle relazioni internazionali.