I prezzi di Bitcoin (BTC) puntano al livello di 40.000 dollari, ed ecco perché

L’uscita rappresenta probabilmente una propensione verso una strategia di detenzione a lungo termine, anche se in parte potrebbe essere derivata dall’ammissione di colpa di Binance. L’effetto hold indica una forte domanda e una debole pressione di vendita nel mercato in un contesto di euforia per il previsto lancio di un fondo negoziato a pronti (ETF) negli Stati Uniti.