I rivenditori sono a rischio da un nuovo ruolo dei moderni grandi magazzini

Il nuovo CyberMonday ha mostrato consumatori più selettivi

Shopping post pandemia

Secondo XV Studio sui consumatori globaliprodotto da Zebra Technologies, Il 57% degli intervistati preferisce effettuare i pagamenti tramite un dispositivo mobile o uno smartphonee il 93% prevede di continuare a utilizzare le soluzioni di self-checkout, riducendo così la preferenza per i registratori di cassa tradizionali che si frequentano. da qui, Gli acquisti vengono accelerati e i clienti possono tornare in tempo alla loro routine quotidiana.

A seguito di queste domande, il 71% delle aziende in America latina Si ritiene che con l’automazione dei punti di pagamento, I pagamenti popolati stanno diventando sempre meno necessari e quasi la metà sta già trasformando il proprio spazio per offrire opzioni di pagamento automatiche e senza contatto.. Inoltre, il 91% di Indagine sui lavoratori della regione e lo conferma l’82% dei leader del settore Negozi che beneficiano della tecnologia a operazioni del settorecompresi i dispositivi mobili, molto probabilmente Fissare e trattenere i propri dipendenti.

Commercio standardizzato, la nuova normalità

Man mano che i clienti tornano a fare acquisti in negozio proprio come nei tempi pre-pandemici, i rivenditori devono soddisfare aspettative più elevate in termini di convenienza, prontezza, liquidità e sensibilità ai prezzi. Alla luce di ciò, Digital Solutions ha individuato i seguenti punti cardine: N

I clienti preferiscono esperienze di acquisto che combinano più canali

Gestione delle forze di mercato

Il personale è tutto

I comportamenti degli acquirenti si trasformano in nuove abitudini e preferenze

Investire nell’innovazione

Tecnica

Reskill: chiave per chi cerca innovazione sul posto di lavoro

I decisori considerano quanto saranno importanti le tecnologie emergenti per le loro organizzazioni nei prossimi cinque anni: