Oltre $ 1 milione in NFT rubati dal fondatore di Proof Kevin Rose

Il mondo della criptovaluta a volte sembra ancora il selvaggio west, soprattutto anche per i creatori esperti Rete 3 e collezionisti NFT Cadono vittime di exploit che spesso colpiscono i trader meno esperti. È successo di nuovo un mercoledì pomeriggio, quando Kevin Rose, co-fondatore di Burhan, creatore di MoonbirdsHa detto che il suo portafoglio innalzata È stato “hackerato” dopo che sono stati rubati beni di valore.

Apparentemente, hanno prelevato un totale di 40 NFT dal suo paese portafoglio krovault.eth Mercoledì pomeriggio, inclusi circa 25 scarabocchi di Cromie del progetto Blocchi tecnicicosì come il valore degli autoglifi NFT dal creatore originale di criptopunk, Laboratori di larve. Rose ha confermato l’evento a attraverso un tweet Subito dopo la speculazione ha iniziato a circolare su Twitter.

“È appena stato violato, rimanete sintonizzati per i dettagli”, ha scritto su Twitter. “Si prega di astenersi dall’acquistare qualsiasi oscillazione fino a quando non spunta (ne ho appena persi 25) + alcuni NFT (autoritratto).”

È appena stato violato, rimanete sintonizzati per i dettagli: evitate di acquistare scarabocchi fino a quando non vengono contrassegnati (ne abbiamo persi solo 25) + qualche altro NFT (immagine automatica)… – KΞVIN R ◎ SE (🪹, 🦉) (kevinrose) 25 gennaio 2023

I dati del portafoglio pubblico offerti tramite il mercato OpenSea mostrano che Rose apparentemente ha iniziato a spostare alcuni dei suoi NFT più preziosi da un portafoglio krovault.eth a un altro portafoglio poco dopo la fine dell’attacco, inclusi CryptoPunk e aziende. Artista Alias ​​​​XCOPY.

Da allora, gli asset sono stati contrassegnati come rubati da OpenSea, il che significa che attualmente non possono essere venduti in quel particolare mercato. Tuttavia, ciò non limita la possibilità di trasferire NFT o tentare di venderli tramite un’altra piattaforma.

L’hacker ha rubato almeno $ 1 milione di NFT, in base al prezzo più basso attuale (o l’NFT più economico nell’elenco) delle raccolte più importanti, sebbene alcuni singoli NFT possano essere valutati molto più alti del prezzo più basso.

Il prezzo minimo per Chromie Squiggles è attualmente di 13,3 ETH, ad esempio, o circa $ 20.715 ciascuno. Rose ne perse 25 nell’attacco. L’acquisto di un Autoglyph attualmente costerebbe 315 ETH su OpenSea, ovvero circa $ 491.000.

Come suggerisce il nome, il portafoglio krovault.eth di Rose è pensato per essere il suo caveau per proteggere i suoi beni di alto valore, come un portafoglio “freddo” o un portafoglio hardware. Così è descritto sul loro profilo OpenSea, che mostra “Portafoglio bloccato”. Rose potrebbe aver collegato il portafoglio a OpenSea ed essere stata vittima di un attacco, ad esempio, o di un exploit finora sconosciuto.

Siamo tristi di sentirlo @dipendenteIl recente hacking dei suoi beni personali. In risposta ad alcune delle domande che abbiamo ricevuto, vorremmo confermare che nessuna delle attività di PROOF Holdings è stata interessata. https://t.co/a1b6JTHvni – prova (🥃, 🦉) (prova_xyz) 25 gennaio 2023

Cirrus, un creatore Web3 pseudonimo presso lo studio Wumbo Labs, cinguettio che l’exploit potrebbe essere correlato a un attacco di phishing che ha spinto Rose a firmare un accordo in blocco che ha visto tutti i 40 NFT lasciare il suo portafoglio. Le criptovalute, in particolare, non saranno interessate perché non possono essere scambiate su OpenSea.

Fai molta attenzione quando firmi qualsiasi cosa, anche le firme off-chain. Kevin Rose aveva quasi 2 milioni di dollari in NFT scaricati dal suo caveau a causa della firma di un pacchetto portuale dannoso. Fortunatamente, alcune cose sono state ritardate, come punk zombie (1000 ETH) che non può essere scambiato su OS pic.twitter.com/GXHR3NQHLf – foobar (@0xfoobar) 25 gennaio 2023

Foobar, uno sviluppatore Web3 pseudonimo, cinguettio L’attacco sembra essere collegato a precedenti approvazioni concesse a OpenSea Marketplace per consentire il trasferimento delle attività di Rose, ma alla fine sarà comunque necessaria una firma per eseguire la transazione. Il danno è stato stimato in circa $ 2 milioni in NFT.

La prima cosa da fare è rimuovere il governatore. Foobar aggiunto. “Kevin Rose ha acconsentito a OpenSea di trasferire tutti i suoi NFT, il che significa che basta una firma dannosa. Spostare le risorse dal suo caveau a un portafoglio di “vendita” separato prima di elencarle sugli scambi dall’NFT lo impedirà .”

Decrittare Ha contattato Rose per maggiori dettagli, ma non ha ricevuto immediatamente una risposta.