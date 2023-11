I soldi che Google guadagna per ogni app che scarichi sul tuo cellulare

Nel 2021, l’azienda ha raddoppiato la somma di denaro che riceve per ogni download tramite Google Play rispetto al 2015.

Lui Un esperimento tra Google ed Epic Games Ci lascia dati molto interessanti. Dagli accordi segreti con aziende come Spotify alle informazioni su quali marchi di telefonia mobile guadagnano di più nel Google Play Store. Ad ogni nuova testimonianza vengono alla luce nuovi dati che prima non erano noti al pubblico, e in questa occasione sono stati scoperti Quanti soldi guadagna Google da ogni download? Per il gioco o l’applicazione tramite l’app store Android.

Questo numero si è moltiplicato per cinque in sei anni

Il responsabile era Douglas Bernheim, l’economista e professore dell’Università di Stanford incaricato di rappresentare Epic Games durante il processo Evidenziare le informazioni SU Quanti soldi guadagna Google da ogni download Realizzato tramite Play Store.

È stato riferito che durante l’anno 2021, Google guadagna 78 centesimi da ogni download. L’anno precedente il numero era inferiore: 61 centesimi. E così via 15 centesimi Prodotto nel 2015.

Lo sostiene l’economista Google è raddoppiato di cinque Quanti soldi guadagni dai download di Google Play Store in sei anni. Usa questo aumento delle commissioni come L’argomento a sostegno dell’ipotesi epica Questo dice così Google beneficia di un potere monopolistico radicato Con Android e i suoi servizi Google Play.

Vista questa affermazione, Google ha voluto fare chiarezza su questo punto Gli sviluppatori non sono quelli che pagano direttamente questo importo Per ogni download delle tue app. Al posto di quello, 79 centesimi sono incorporati sotto forma di commissioni.

Allo stesso modo, Google lo spiega Se le commissioni attive È aumentato negli ultimi cinque anni, a causa di Che gli sviluppatori stanno guadagnando sempre più soldi per le sue applicazioni. Ma Epic la pensa così Se il mercato è sufficientemente competitivo, Entrate di Google “Non cresceranno senza controllo.”

Il processo tra Epic e Google è attualmente in corso Undicesimo giornopoiché Epic continua a provare a dimostrare che Google sta approfittando della sua posizione dominante attraverso pratiche anticoncorrenziali, come quelle implementate tre anni fa, quando Google decise Fortnite rimosso dal Google Play Store (ingiustamente, secondo Epic) Come misura dopo che lo sviluppatore ha deciso di utilizzare la propria piattaforma di pagamento invece del Google Play Store ufficiale per evitare di pagare le commissioni.