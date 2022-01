IAB Spagna condivide la sua visione sulle normative innovative

La IAB Spain Regulatory Conference è un evento chiave nel settore della pubblicità digitale. Istituzioni, inserzionisti, esperti, agenzie e media condividono prospettive sulle leve che devono essere attivate per far avanzare ulteriormente il futuro dell’economia digitale.

Il 2 febbraio festeggerà IAB Spagna L’ottava edizione della Conferenza sulla regolamentazione della pubblicità digitale. La conferenza è un forum di discussione al più alto livello tra i vari attori del settore pubblicitario nei media digitali e nelle istituzioni pubbliche. lo scopo è Informare, discutere e condividere esperienze e approfondimenti sulle normative più innovative influenzare l’industria digitale.

Questa edizione del convegno accadrà per impostazione predefinitae argomenti come DSA, privacy elettronica, metaverso, realtà aumentata, intelligenza artificiale o future normative audiovisive.

A questa conferenza parteciperanno direttori di società pubblicitarie, inserzionisti e media, nonché gli uffici legali di qualsiasi azienda che desideri ricevere le ultime informazioni sulle normative digitali.

“Con questa 8a edizione della Digital Advertising Organizing Conference, abbiamo standardizzato il corso di questo evento come Il punto d’incontro dell’industria pubblicitaria, istituzioni e autorità di regolamentazione, l’impegno di IAB Spagna a costruire il dialogo e la trasparenza attorno alle questioni fondamentali di Sviluppa il futuro digitale. Quest’anno, abbiamo voluto affrontare le questioni che senza dubbio porteranno cambiamenti transettoriali sia dal punto di vista legale che commerciale, con i DSA, le normative audiovisive o il futuro dell’identità digitale come temi chiave, oltre a porre l’accento, come abbiamo fatto in questi anni, su vari temi Iscritti all’ordine del giorno, come il metaverso o NFT in modo diretto e semplice e abbiamo La sfida di aiutare a comprendere tutti questi cambiamenti in un giornocommentato Paola Ortiz, Direttore legale di IAB Spagna.

Mikel Licaroz, Presidente di IAB Spagna, aprirà la Conferenza sulla regolamentazione della pubblicità digitale che inizierà alle 9:30. Carlo Romero, Ministro della Trasformazione Digitale presso la Rappresentanza Permanente della Spagna nell’Unione Europea, sarà responsabile dell’apertura. Il Congresso è diviso in due blocchi, di cui il primo si occupa Costruire il futuro, la legge dei servizi digitali e la legge dei mercati digitali Il secondo blocco si occupa di Il futuro dell’identità e della privacy. Nello scenario attuale, la privacy dei dati degli utenti è fondamentale nel settore del marketing e della pubblicità, motivo per cui Doña Cristina Morales, Vice Direttore Generale dei Contenuti della Società dell’Informazione presso il Ministro di Stato per l’Avanzamento Digitale, interverrà alla conferenza sulla normativa e il disegno di legge sull’audiovisivo.

Finalmente guarderanno Sette casi legali In sette argomenti in sette minuti, gli argomenti da trattare sono: