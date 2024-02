Iberdrola realizzerà in Italia un 'megaprogetto' fotovoltaico, il più grande del Paese.

Madrid, 27 febbraio (Europa Press) –

Iberdrola ha firmato un contratto con IB Vogt per un progetto fotovoltaico da 245 megawatt (MW) in Sicilia (Italia), a cui si potranno aggiungere altri 60 MW, portando il totale a 305 MW, ha affermato la società.

Il progetto, denominato “Fénix”, inizierà la costruzione a marzo ed è il più grande progetto fotovoltaico in costruzione nel paese. Attualmente in Italia sono presenti solo 60 impianti di potenza superiore a 10 MW e la media dei progetti è di 26 MW.

Una volta operativo, con i suoi 424.638 moduli fotovoltaici, l’impianto genererà circa 400 gigawattora (GWh) all’anno, evitando l’emissione nell’atmosfera di 119.000 tonnellate di CO2.

Inoltre, si prevede di creare occupazione locale diretta per circa 500 lavoratori durante la fase di costruzione e oltre 100 posti di lavoro permanenti durante la fase delle operazioni commerciali.

Il progetto iniziale ha una capacità sufficiente a soddisfare con energia verde priva di emissioni il fabbisogno di oltre 140.000 famiglie, una popolazione simile a quella di Catania.

Il contratto per la costruzione di Fenix ​​consolida lo sviluppo di Iberdrola in Italia e il suo contributo alla sicurezza energetica del Paese. “Si tratta di un altro passo nello sviluppo di Ibertrola in Italia”, ha affermato Valerio Fasenta, country manager di Ibertrola Renewables in Italia, aggiungendo che la società energetica “ha senza dubbio gettato solide basi per raggiungere il 2030 e il 2035”. % Portafoglio rinnovabile di 115 progetti eolici, fotovoltaici e di stoccaggio in fasi avanzate di sviluppo con una capacità totale di 5 GW.”

400 MW di capacità installata nel Paese entro il 2025

Nel 2022 Iberdrola ha lanciato il suo primo impianto fotovoltaico da 23 MW in Italia, a Montalto di Castro, nel Lazio. Nella stessa regione, l'azienda ha completato nel 2023 il suo secondo impianto solare da 7 MW a Montefiascone e ha avviato la costruzione di un altro impianto solare da 32 MW a Targunia.

Oltre al progetto “Phoenix”, nella prima metà del 2024 inizieranno i lavori di costruzione di Limes 10 e Limes 15, due impianti solari con capacità rispettivamente di 18 MW e 36 MW, mentre nella seconda metà sono previsti altri tre progetti. anno e hanno già ottenuto tutte le approvazioni necessarie.

In totale la multinazionale, prima azienda elettrica europea per capitale sociale e seconda al mondo, ha 330 MW in costruzione in Italia entro il 2024 e altri 40 MW all'inizio del 2025, raggiungendo una capacità installata di 400 MW. si colloca tra i principali operatori rinnovabili del Paese.