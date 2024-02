Il Comune di La Laguna accoglie studenti dall'Italia per scambi culturali

Il Comune di La Laguna dà il benvenuto in Comune ad un gruppo di studenti italiani di scambio culturale che hanno scelto il Comune di La Laguna per questa esperienza formativa. In totale, otto giovani partecipano al programma Erasmus e attualmente stanno sviluppando questa attività con IES Domingo Pérez Minic.

Il sindaco di La Laguna, Luis Yere Gutierrez, e l'assessore all'Istruzione, Sergio Iroa, hanno accolto i giovani nella Sala Plenaria Comunale e li hanno invitati a scoprire la bellezza della città tradizionale come ambiente ideale per l'educazione e l'arricchimento culturale.

Durante la cerimonia di benvenuto, il Sindaco ha incoraggiato gli studenti ad approfittare di questa ricca opportunità di formazione accademica e personale e ha ricordato loro i valori culturali, storici e architettonici che hanno reso La Laguna Città Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Le Isole Canarie hanno questa distinzione.

Dal canto suo, l'assessore all'Istruzione, Sergio Eroa, ha sottolineato il valore del programma Erasmus come occasione di apprendimento, che permette ai giovani di entrare in contatto diretto con paesi, culture e tradizioni diverse. “La Laguna è orgogliosa di avere istituzioni accademiche riconosciute e programmi innovativi che rappresentano un'esperienza di qualità sia per la tua istruzione che per la tua crescita personale”, ha sottolineato.

I rappresentanti del Comune di La Laguna e della scuola hanno concluso la visita con uno scambio di doni tra le due istituzioni.