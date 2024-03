Il 90% delle PMI non offre un progetto attraente per attirare talenti

Il punto debole dell’attrazione dei talenti è l’incapacità delle aziende di apprezzare le loro proposte. In Spagna, il 90% delle PMI non dispone di un'offerta allettante che motivi i professionisti ad unirsi alle loro fila.

La fragilità di cui soffrono le aziende quando cercano di attrarre talenti è l’incapacità di far innamorare le persone delle loro proposte. secondo Carme Castro, CEO di Kaynova e Business Coach, L’attrazione dei talenti è direttamente influenzata da tre elementi critici: Scopo aziendaleLui Presentazione di un progetto professionale Per il lavoratore e Retribuzione economica ed emotiva.

Sottolineando l'importanza dell'iniziativa imprenditoriale, Cainova osserva che il 90% delle PMI non dispone di una proposta di valore interessante che motivi i professionisti a unirsi all'azienda; Un progetto che ti permette di sviluppare il tuo talento, le tue competenze e le tue conoscenze all'interno dell'organizzazione.

D’altro canto, risente anche del fatto che attualmente le cose sono cambiate, e se prima erano le aziende a selezionare i lavoratori, ora sono i professionisti a scegliere in quali aziende vogliono entrare, dando una nuova svolta alla tradizionale selezione. metodo.

Per Cainova saranno questi i fattori alla base di statistiche come quelle fornite da Adecco, secondo cui otto aziende su dieci (80%) ammettono di avere difficoltà a trovare i lavoratori che cercano.

Rendi la tua azienda una calamita per attrarre talenti. Due linee guida fondamentali

Per affrontare questo problema, Cainova propone due principi guida fondamentali:

Definire lo scopo. Definire chiaramente la missione e la visione dell'azienda.

Definire chiaramente la missione e la visione dell'azienda. Definire il progetto. Presentare un progetto ai professionisti che consenta loro di sviluppare i propri talenti, competenze e conoscenze all'interno dell'organizzazione.

I tempi cambiano e le aziende devono sapersi adattare al nuovo contesto di business. La soluzione, quindi, è spostare l’azienda verso un modello incentrato sul talento, puntando sull’offerta a ciascun professionista un progetto che incoraggi lo sviluppo delle proprie competenze. In questo senso Kaynova parla di costruire un’azienda liquida. Un modello di business che crea valore aziendale e differenziazione attorno allo sviluppo dei talenti.

“Un professionista che trova un ambiente favorevole al suo sviluppo e ottiene riconoscimenti sia in termini economici che affettivi generalmente non cercherà nuove opportunità altrove per svolgere la sua carriera, perché sarà entusiasta del progetto in cui sarà coinvolto” aggiunge Carmen Castro.